Compacte lens met een wijd beeldveld

Door optimaal gebruik te maken van de grote diameter van de vatting van het EOS R System, zorgt de RF 14-35mm F4L IS USM voor een krachtige combinatie van een grotere dekking en hoge beeldkwaliteit – en dat alles in een compact optisch design. Met een gewicht van slechts 540 gram vormt de RF 14-35mm F4L IS USM samen met de compacte, lichtgewicht RF 24-105mm F4L IS USM en RF 70-200mm F4L IS USM een reeks f/4-lenzen met verschillende brandpuntsafstanden die geschikt is voor vrijwel elke toepassing. Net als de andere lenzen in deze RF-trinity heeft de RF 14-35mm F4L IS USM dezelfde 77mm filterdraad en een compacte vormfactor – kortom de ideale reisgenoot. Gebruikers kunnen met deze RF-trinity erop vertrouwen dat ze een breed scala aan perspectieven kunnen vastleggen, terwijl ze de omvang en het gewicht van de kit die ze bij zich dragen beperken.

De RF 14-35mm F4L IS USM heeft een ruim brandpuntsbereik en biedt fotografen de flexibiliteit om een groot aantal verschillende onderwerpen vast te leggen, waaronder landschappen en architectuur. De lens heeft een minimale scherpstelafstand van 0,2 meter en een 0,38x vergroting dankzij het scherpstelsysteem aan de achterzijde. Dit alles maakt de RF 14-35mm F4L IS USM bijzonder effectief in kleine ruimtes, zodat fotografen de volledige scène in beeld kunnen brengen.