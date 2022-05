Canon kondigt EOS R7 en EOS R10 aan 

terug

Canon Europe kondigt vandaag haar eerste EOS R System camera’s met APS-C-formaat sensor aan – de EOS R7 en EOS R10, twee systeemcamera’s die de voordelen van het EOS R System naar het populaire APS-C-sensorformaat brengen.

Dit sensorformaat biedt diverse voordelen voor liefhebbers van fotografie en content creators, zoals de mogelijkheid om kleinere maar toch snelle en krachtige camera’s te gebruiken die perfect zijn voor een breed scala aan onderwerpen. Bouwend op de essentie van de EOS 7D-serie, is de EOS R7 uitermate geschikt voor natuur- en sportfotografen die de extra reikwijdte van APS-C nodig hebben, maar ook de superieure snelheid en tracking-AF die de hogere modellen in het portfolio bieden. De EOS R10 is daarentegen gebouwd voor de volgende generatie EOS ‘double digit’-gebruikers en is een sterke allrounder, met indrukwekkende foto- en videoprestaties voor lifestyle creators en fotografen die veel onderweg zijn.

Vandaag worden daarnaast ook twee nieuwe RF-S lenzen geïntroduceerd – de RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, een ultracompacte zoomlens voor dagelijks gebruik, en de RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM, een veelzijdige lens met een hoge vergrotingsfactor. Sinds de introductie van het EOS R System heeft Canon haar full-frame aanbod uitgebreid om een reeks aan tools te bieden die elk voldoen aan de verschillende behoeften van fotografen en content creators. De komst van het APS-C-formaat binnen het EOS R System is de volgende stap in Canon haar streven om nog meer keuzevrijheid te bieden, zodat een nog grotere groep fotografen en content creators hun creatieve ambities kunnen realiseren.

Ervaar nieuwe niveaus in precisie en snelheid

Als nieuwe modellen in het EOS R System portfolio, erven de EOS R7 en EOS R10 de intelligente autofocustechnologie van Canon’s geavanceerde full-frame modellen voor hun APS-C-formaat. Dankzij Deep Learning en Dual Pixel CMOS AF II kunnen gebruikers onderwerpen zoals voertuigen, dieren en mensen volgen met nauwkeurige hoofd-, gezichts- en oogdetectie over 100% van het beeldi. De EOS R7 en EOS R10 bieden AF bij weinig licht tot respectievelijk -5 EV en -4 EVii en werken tot f/22 met tele-converters zodat vogels in de vlucht of atleten op de baan onder alle omstandigheden gemakkelijk zijn te volgen. Beide camera’s zijn uitgerust met Touch and Drag AF, terwijl de EOS R7 geschiedenis schrijft als de eerste camera binnen het EOS R System met een gecombineerde AF multi-controller en bedienings-wiel. Dit maakt AF-puntselectie mogelijk met snelle en handige instel- en weergavefuncties in één duimbeweging of draai aan de draaiknop.

De EOS R7 en EOS R10 bieden toonaangevende prestaties om diverse scènes moeiteloos vast te leggen en hebben met 15 fpsiii de snelste continue mechanische sluiter van alle APS-C EOS-modellen, en 30 fps en 23 fps bij elektronische sluitersiv. De EOS R7 biedt een kortste mechanische sluitertijd van 1/8000ste seconde en een elektronische sluitertijd van 1/16000ste, waarmee snelle onderwerpen effectief zijn te bevriezen in hun beweging. Dankzij de DIGIC X-processor zijn dit razendsnel reagerende camera-modellen die in staat zijn opnamen met hoge snelheid te verwerken. De 30 fps RAW burst-modus stelt fotografen en content creators in staat om beelden die tijdens continu-opnamen worden vastgelegd als filmbestand te bewerken en daarna een eenvoudige beeldselectie uit te voeren. Wanneer de pre-opnamemodus is ingeschakeld, kunnen ook 0,5 seconde durende opnamen worden gemaakt voordat de ontspanknop wordt ingedrukt.

Ook onderweg opnamen van hoge kwaliteit

De ingebouwde In-Body Image Stabilizer (IBIS)v in de EOS R7 is perfect voor iedereen die onderweg of gedurende meerdere seconden uit de hand fotografeert. Daarmee plaatst dit model zich naast de EOS R6, EOS R5 en EOS R3 met ’s werelds hoogste beeldstabilisatieniveau van 8,0 stopsvi. Voor het eerst in EOS-modellen wordt het IS-systeem gebruikt om de horizon waterpas te stellen wanneer de ‘Auto-level’-functie is ingeschakeld. Ook worden verticale trillingen gecompenseerd tijdens het fotograferen in de nieuw toegevoegde panorama- of panning-instellingen. De nieuw ontworpen 32,5 en 24,2 megapixel APS-C-sensoren van de EOS R7 en EOS R10 bieden een nog groter bereik en leveren haarscherpe beelden, zelfs vanaf afstand – ideaal voor sport- en natuurfotografen die dichter bij de actie willen komen. Naast HEIF, Compact RAW en HDR modi biedt Dual Pixel RAW de vrijheid voor nabewerking en maakt het een betere weergave van scènetinten mogelijk. De Digital Lens Optimizer zorgt automatisch voor de beste in-camera JPEG’s waarbij afwijkingen worden gecorrigeerd zonder verlies aan opname-prestaties. Met een gewicht van slechts 612 gram en 429 gram elk – met accu en kaart – bieden de EOS R7 en EOS R10 fotografen en content creators een krachtige upgrade, maar toch de mogelijkheid om met minder gewicht te werken in vergelijking tot hun bestaande DSLR-camera en lenscombinaties. De EOS R7 is compact en ook robuust, en heeft bovendien een weersbestendige vormgeving voor iedereen die onder moeilijke omstandigheden fotografeert.