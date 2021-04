Canon kondigt de ontwikkeling aan van de EOS R3 – haar razendsnelle en responsieve systeemcamera voor professionals. De EOS R3 heeft een revolutionair ontwerp en zal professionele sport- en nieuwsfotografen in staat stellen aan uitdagende eisen in hun werkomgeving te voldoen – om die zelfs te overtreffen in snelheid en prestaties. Met kenmerken die bekend zijn van Canon’s spiegelreflex- en systeemcamera’s, is ook de EOS R3 een echte hybride ‘next generation’ camera voor de sport- en nieuwsfotograaf, van nu en van morgen. Daarnaast kondigt Canon drie nieuwe innovatieve RF-lenzen aan en een nieuwe app voor het delen van bestanden.

De EOS R3 heeft een nieuwe, door Canon ontwikkelde stacked BSI CMOS-sensor, een krachtige DIGIC X-beeldprocessor, opnamesnelheden tot 30 fpsi met AF/AE tracking, oog-, hoofd- en lichaamsherkenning en een geheel nieuwe autofocus Eye Control Function. Dit is de ideale camera voor actiefotografen die op zoek zijn naar kwaliteitsbeelden, zowel stilstaand als bewegend, van onderwerpen die zich met hoge snelheid verplaatsen.

Met als basis het revolutionaire EOS R System met de ongeëvenaarde RF-vatting en gecombineerd met een van Canon’s innovatieve RF-lenzen biedt de EOS R3 mogelijkheden die niet eerder bereikbaar waren met andere camera/lens-combinaties. Met lenzen zoals de vandaag geïntroduceerde RF 400mm F2.8L IS USM en RF 600mm F4L IS USM bereiken professionals unieke optische prestaties van ongekend hoge kwaliteit.

Hier zijn vijf aspecten die je moet weten over de nieuwe EOS R3:

Hoge kwaliteit bij hoge snelheden

De EOS R3 is de eerste camera in de EOS-serie met een geheel nieuwe, BSI stacked 35mm CMOS-sensor die door Canon is ontwikkeld. In combinatie met het vermogen van de DIGIC X-beeldprocessor kunnen professionals met de EOS R3 razendsnel fotograferen en filmen op het hoogste niveau. Met deze camera ervaren ze het werken met 30 fps met AF/AE tracking en minimale vertekeningii bij gebruik van de elektronische sluiter – ideaal voor bijvoorbeeld professionele sportfotografen die acties binnen een fractie van een seconde moeten vastleggen.

Nauwkeurig volgen van snelle acties

Professionals kunnen creatieve grenzen verleggen dankzij het nauwkeurig volgen en scherpstellen op snelle onderwerpen tijdens actiemomenten. De nieuwe generatie Dual Pixel CMOS AF van de EOS R3 kan ogen, hoofden en lichamen van sporters en andere snel bewegende onderwerpen volgen – perfect om zelfs de kleinste details in een oogwenk vast te leggen. Canon maakt ook bekend dat de onderneming een nieuwe functie (moet nog worden bekendgemaakt) zal toevoegen aan de AF tracking-functionaliteit van de camera.

AF-regeling – met je oog!

De EOS R3 zal zijn uitgerust met nieuwe en verbeterde technologie die voor het eerst te zien was in Canon’s EOS 5. Het is de eerste digitale EOS-camera die een nieuwe generatie fotografen de innovatieve Eye Control Function biedt. Daarmee kunnen gebruikers eenvoudig met hun oog via de zoeker het AF-punt kiezen en verplaatsen. Deze instinctieve functie biedt een natuurlijke en snelle controle over de AF. De functie verkort de tijd die nodig is om scherp te stellen, iets dat meestal met een multi-controller/knop gebeurt, en is perfect voor fotografen die het belangrijkste onderwerp met de geselecteerde opnamesnelheid willen vastleggen – of dat nu tijdens een persconferentie is of bij het fotograferen van een teamsport.

Professioneel ontwerp

De inspiratie voor het ontwerp van de body van de EOS R3 ligt bij de EOS-1D serie en dit ontwerp maakt ook in de meest veeleisende situaties een intuïtieve bediening mogelijk. Professionals kunnen dezelfde duurzaamheid en stof- en waterbestendigheid verwachten als bij body’s van Canon’s legendarische EOS-1 serie. De EOS R3 heeft een geïntegreerde grip die bekend is bij gebruikers van de EOS-1D serie. Met de EOS R3 kunnen professionals erop vertrouwen dat ze onder alle omstandigheden kunnen blijven fotograferen – of ze nu langs het veld of bij een zwembad staan, binnen of buiten, in de sneeuw of in de zon.

