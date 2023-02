terug

Amstelveen, 8 februari 2023 – Canon introduceert de EOS R8: een nieuwe full frame systeemcamera die is gebaseerd op de hoogwaardige imaging-technologie van de veelzijdige EOS R6 Mark II. Met een compact ontwerp dat vergelijkbaar is met de EOS RP geeft deze krachtige combinatie foto- en videoliefhebbers en -studenten de tools die ze nodig hebben om hun creativiteit naar een hoger niveau te tillen. Uitgerust met een 24,2 megapixel full frame CMOS-sensor, een hoge ISO-waarde en een verbeterd dynamisch bereik is de EOS R8 de ideale camera voor portret-, evenement- en landschapsfotografie met een breder, artistiek perspectief. Samen met de introductie van de RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM – een kleine lichtgewicht zoomlens uit de RF-serie – is dit duo een krachtige combinatie waarmee fotografen hun creativiteit op het gebied van ‘full frame’ kunnen verkennen.

Full frame kwaliteit in een lichtgewicht behuizing

De 24,2 megapixel full frame CMOS-sensor in de EOS R8 biedt alle voordelen van full frame beeldkwaliteit en heeft dezelfde hoge resolutie als de EOS R6 Mark II. Deze toonaangevende sensor heeft een hoge uitleessnelheid om een aantal geavanceerde functies mogelijk te maken. Hieronder vallen onder meer een verminderde rolling shutter voor 40 fps continu-opnamen en een hoge ISO-waarde met weinig ruis tot 102.400. Hiermee is de EOS R8 perfect voor opnamen in een omgeving met weinig licht en bewegende objecten. Dankzij het verbeterde dynamische bereik kunnen ook beelden met krachtige kleuren worden vastgelegd. De full frame sensor biedt bovendien een geringere scherptediepte, waardoor een zachte achtergrond wordt gecreëerd en het onderwerp nog beter naar voren komt.

Met een gewicht van circa 461 gram (met geheugenkaart en accu) is de EOS R8 tot nu toe de lichtste full frame Canon-camera in het EOS R System. De camera heeft afmetingen van 132,5 x 86,1 x 70 mm en daarmee is het formaat identiek aan de EOS RP. De EOS R8 heeft echter een aantal extra functies van professioneel niveau in een compacte behuizing. De camera heeft een elektronische zoeker met een hoge resolutie van 2,36 miljoen dots, werkt met maximaal 120 fps en ondersteunt UHS-II SD-kaarten. Dankzij de intuïtieve interface is de camera onderweg gemakkelijk te bedienen met een handig programmawiel met 12 modi voor foto- en video-opnamen en een speciale schakelaar om te wisselen tussen fotografie en videoregistratie.

Leg de dynamiek van het leven vast

Voor haarscherpe, gedetailleerde videocontent legt de geavanceerde sensor van de EOS R8 over de volle breedte 4K 60p beelden vast die zijn oversampled van 6K-sensorgegevens en zijn 180 fps Full HD-opnamen voor slow motion video’s mogelijk. Ter ondersteuning van gebruikers die zich verder willen ontwikkelen met video, biedt deze camera Canon Log 3 bij 10-bits YCbCr 4:2:2 H.265 interne opnamen die een groter dynamisch bereik en hogere flexibiliteit na de productie geven. Als alternatief kunnen de HDR PQ en HDR Movie modi worden geselecteerd door gebruikers met een HDR-workflow en een clean HDMI-uitvoer naar compatibel apparaten.

Om focus breathing tijdens bewegend opnemen tegen te gaan, heeft de EOS R8 een functie die veranderingen in de beeldhoek compenseert bij het aanpassen van de scherpstelafstand. De camera biedt ook een langere opnameduur bij normale video-opnamen1, ideaal voor vlogs of opnamen tijdens evenementen.

Met dezelfde Dual Pixel CMOS AF II-functie als de EOS R5 en EOS R6 Mark II stelt de EOS R8 in slechts 0,03 seconden2 scherp, zelfs bij 40 fps met de elektronische sluiter. Dit intelligente systeem detecteert en volgt een reeks onderwerpen, waaronder dieren, voertuigen en mensen. Ook biedt het hoofd-, gezichts- en oogdetectie voor een nauwkeurige scherpstelling. Voor meer controle is het ook mogelijk om te selecteren welk oog prioriteit moet krijgen. Om de detectie van zo’n breed scala aan onderwerpen te vereenvoudigen, kunnen gebruikers kiezen voor een automatische instelling die het onderwerp selecteert op basis van de beeldcompositie. Dit is tot -6.5 EV3 ook mogelijk bij opnamescenario’s met weinig licht.

Verbeterde connectiviteit

Met de ingebouwde 2,4 GHz Wi-Fi® en Bluetooth® connectiviteit4 kunnen gebruikers hun werk gemakkelijk delen en gebruikmaken van de Camera Connect-app, terwijl de WPA/WPA2/WPA3-Personal authenticatie een veilige verbinding garandeert. Voor iPhone-bezitters is de EOS R8 iOS MFI-gecertificeerdTM 5 waardoor een directe download en bediening mogelijk is. De EOS R8 is ook te gebruiken als webcam dankzij de ondersteuning van de USB-videoapparaatklasse (UVC)/ USB-audioapparaatklasse (UAC). Gebruikers met een image.canon-abonnement kunnen de Neural Network Image Processing Tool6 toepassen voor geavanceerde ruis- en moiréreductie om zo natuurlijk ogende JPEG- en HEIF-content te produceren.

Canon heeft ook updates doorgevoerd bij image.canon, waardoor de inzetbaarheid wordt vergroot tot een aantal nieuwe gebruikers met Adobe® Lightroom® movie en de ondersteuning compatibiliteit mogelijk is met een reeks diensten, waaronder Frame.io en Google Photo accountsTM 7.

Een kleine, lichte zoomlens voor dagelijks gebruik

De RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM is een kleine, lichtgewicht zoomlens met 2x zoom en een brandpuntsafstand van 24-50mm. Deze lens is een goede keuze voor het verbeteren van foto- en videovaardigheden, met name bij het maken van portretten en vastleggen van interieurs en reizen. De lens biedt geavanceerde beeldstabilisatie tot 4,5-stops en deze neemt toe tot 7-stops bij aansluiting op een EOS R-camera met IBIS. Fotografen en filmmakers kunnen zonder dat een statief nodig is óók bij weinig omgevingslicht foto’s en video’s maken. De STM-scherpstelmotor is snel en stil, en biedt extra controle via een aanpasbare scherpstelring. Hiermee kunnen gebruikers schakelen tussen verschillende modi, zodat ze kunnen fotograferen en filmen als een professional. De RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM heeft een RF-vatting en werkt samen met camera’s uit de EOS R-serie voor ondersteuning van een groot aantal functies voor in-camera beeldverbetering, waaronder panning in de scènemodus en correctie van focus breathing bij filmopnamen.

EOS R8 – de belangrijkste kenmerken

Full frame 24,2 megapixel CMOS-sensor

6K oversampled 4K 60p videoregistratie over volle breedte en 180 fps Full HD registratie

Hoge resolutie 2,36 miljoen dots EVF met max. 120 fps beeldverversing

Intelligente onderwerpdetectie bij dieren, voertuigen en mensen

Wi-Fi en Bluetooth voor continue verbinding

Start verkoop april 2023

Prijs: 1.819,-

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM – de belangrijkste kenmerken

2x standaard zoomlens met een groothoekbereik vanaf 24mm

Optische beeldstabilisatie tot max. 4,5-stops

7-stops met gecoördineerde stabilisatie van OIS x IBIS

Loodschroef-type STM voor vloeiende Movie AF

Compact, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk ontwerp

Start verkoop maart 2023

Prijs: 409,-