Canon Europe kondigt de opvolger aan van de bekroonde EOS M50: de EOS M50 Mark II. Met de EOS M50 Mark II brengt Canon Europe een veelzijdige systeemcamera op de markt, boordevol slimme functies en een fantastische beeldkwaliteit, ideaal voor de content creators onder ons.

Wereldwijd is er nog steeds een grote behoefte aan het creëren, delen en bekijken van content op Instagram, YouTube en Twitch – mensen besteden meer tijd aan het ontdekken van hobby’s en het leren van nieuwe vaardigheden. Alleen al in Europa(1) zag TikTok tussen Q3 2019 en Q2 2020 het maandelijks gebruik met 93 procent toenemen onder 16-64-jarigen. De nieuwe EOS M50 Mark II is een kleine, maar krachtige systeemcamera die het hele proces van beeldregistratie tot het uploaden van dit soort content gemakkelijker maakt dan ooit.

Of in andere woorden: met de EOS M50 Mark II kunnen content creators moeiteloos de kwaliteit van hun beeldmateriaal naar een hoger niveau tillen. Met deze camera leg je dan ook 4K-video vast, landscape of verticaal, of kun je in Full HD rechtstreeks naar YouTube(2) streamen. Met een microfooningang van 3,5 mm en een HDMI- en USB-uitgang heeft deze camera tevens alle aansluitmogelijkheden die een content creator nodig kan hebben. De compacte body, het variangle-touchscreen en de compatibiliteit met een serie Canon-lenzen geven gebruikers tot slot volledige creatieve vrijheid – ongeacht of het nu gaat om het vastleggen van adembenemende composities of vloggen, waar je ook bent.

Perfect voor content creators

Veelzijdigheid vormt de basis van deze camera. Of je nu hoogwaardige foto’s wilt maken voor Instagram reels, een verticale video wilt delen op TikTok of wilt livestreamen naar YouTube, de EOS M50 Mark II kan het allemaal. Met de HDMI-uitgang kunnen gebruikers livestreams met een professionele uitstraling maken en met Canon’s gratis EOS Webcam Utility-software zijn eenvoudig streamen op Twitch en haarscherpe videochats met vrienden en familie allemaal mogelijk.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar content die snel de doelgroep moet bereiken, beschikt de EOS M50 Mark II bovendien over een verbeterde mobiele connectiviteit(3) via

Wi-Fi en Bluetooth. Dit maakt bediening vanaf een mobiel apparaat mogelijk en zijn foto’s en video’s direct te uploaden naar social media-kanalen, zodat niemand iets mist.

Wat je stijl is of wat je wensen ook zijn, dankzij de ingebouwde microfoon kan deze compacte systeemcamera gemakkelijk worden meegenomen of – voor extra flexibiliteit – zelfs op een gimbal worden bevestigd. Of gebruikers nu voor of achter de camera staan, dankzij het variangle-touchscreen en de snel reagerende elektronische zoeker (EVF) is in elke situatie de juiste compositie te kiezen.

Val op in de social media feeds

Elke minuut(4) worden meer dan 300.000 verhalen op Instagram geplaatst en om op te vallen is kwaliteit van de content essentieel. Met de EOS M50 Mark II kunnen content creators gebruikmaken van Canon’s EF-M-lenzen en EF-lenzen met vattingsadapter, waaronder een ultragroothoeklens – perfect voor vlogs – of een lens met een geringe scherptediepte voor de beste selfies.

De snelheid van de camera(5), de 24,1 Megapixel APS-C-sensor, de Intelligent Auto modi en Eye Detection geven content creators ook een voorsprong als het om fotografie gaat – voor haarscherpe actiefoto’s die de aandacht trekken van scrollers op social media. Het is niet alleen de visuele kwaliteit die ervoor zorgt dat de content van gebruikers meer views en volgers krijgen, ook de audiokwaliteit is belangrijk. De Canon EOS M50 Mark II heeft een 3,5 mm microfoonaansluiting zodat ambitieuze YouTubers vlogs kunnen maken die een indrukwekkende geluidskwaliteit hebben.

Kortom: de Canon EOS M50 Mark II is perfect voor vloggers, bloggers en influencers. Het is de ideale keuze voor online content creators die op zoek zijn naar de hoogste beeldkwaliteit, slimme functies en die in real-time willen streamen naar hun volgers.

Prijs en beschikbaarheid

De Canon EOS M50 Mark II body heeft een verkoopadviesprijs van €619,99 – de EOS M50 Mark II kit inclusief de EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM-lens heeft een verkoopadviesprijs van €749,99 – en is vanaf eind maart 2021 verkrijgbaar, maar kan door een pre-order te plaatsen, vandaag al worden besteld. Ga voor meer informatie naar: www.canon.nl.

EOS M50 Mark II – de belangrijkste kenmerken:

Creëer en deel content naar elk platform via de Wi-Fi en Bluetooth-connectiviteit

Maak verticale video’s om rechtstreeks op social media-kanalen te plaatsen

Clean HDMI-uitgang voor directe livestreams op YouTube

24,1 MP APS-C-sensor voor indrukwekkend beeldmateriaal en Full HD-video

Veelzijdig variangle-touchscreen voor meerdere opnameopties

3,5 mm microfooningang voor een professionele geluidskwaliteit

Lenscompatibiliteit voor alle perspectieven en opnamestijlen

