Canon, wereldwijd marktleider in imaging-oplossingen, introduceert de EOS Ra – de eerste full frame-camera voor astrofotografie. Dit nieuwe model is het resultaat van het gerenommeerde en compromisloze full frame Canon-assortiment en het EOS R System. De EOS Ra is uniek in de markt; in tegenstelling tot andere full frame-camera’s voor astrofotografie is het een draagbaar model en heeft het geen externe voeding of aansluiting op een computer nodig. Dit resulteert in een uitzonderlijke beeldkwaliteit van de zichtbare werkelijkheid, maar ook van deep space-fotografie met een breed scala aan optische producten.

De nieuwe camera heeft dezelfde kenmerken als de in september 2018 geïntroduceerde EOS R. De EOS Ra erft van die camera de snelste autofocus ter wereld1, de mogelijkheid om scherp te stellen bij lichtomstandigheden tot -6EV2, een 35mm CMOS-sensor met ongeveer 30,3 miljoen effectieve pixels3 en een DIGIC 8-beeldprocessor. Met deze geavanceerde en toonaangevende technologie is de EOS Ra een aangepaste EOS-camera die is ontwikkeld als directe reactie op de specifieke wensen van astrofotografen die de unieke kleur van deep space en van constellaties willen vastleggen.

De EOS Ra heeft een nieuw infrarood-filter (IR-filter) dat nog meer waterstofalfa-licht (Ha) bij de beeldsensor laat komen en dit stelt de camera in staat vier keer zoveel waterstofalfa-licht door te geven dan de EOS R. Dankzij deze eigenschap kunnen astrofotografen moeiteloos de duidelijke rode kleur van nevels – een interstellaire stofwolk die voor het grootste deel uit waterstof en helium bestaat – vastleggen. Iets dat onmogelijk kan worden vastgelegd met een gewone camera, waar UV/IR-cut-filters het IR-licht blokkeren dat deze nevels hun rode kleur geeft.

Optische perfectie die niet van deze wereld lijkt

Ontworpen als systeemcamera en uitgerust met een full frame-sensor is de EOS Ra de ideale camerakeuze voor fotografen die schitterende deep space-opnamen willen maken. Omdat er geen mechanisch spiegelsysteem is, worden trillingen geminimaliseerd en zijn de beelden haarscherp. Daarnaast zorgt de hoogwaardige, door Canon ontwikkelde sensor voor een combinatie van hoge ISO-prestaties, hoge resolutie, snelle uitlezing en belichtingsvrijheid, waardoor de interstellaire opnamen van ongekende kwaliteit zijn. Evenals bij al haar andere producten speelt ook bij de EOS Ra het Canon-erfgoed op het gebied van superieure optica een belangrijke rol – dit in tegenstelling tot sommige camera’s met niet door Canon ontwikkelde sensoren. De EOS Ra gebruikt alle 30,3 miljoen pixels en dit betekent dat geen pixels worden gemist en geen gebied of ster verloren gaat. Mocht een aangesloten oculair van een telescoop echter niet het volledige beeldvlak van de sensor beslaan, dan kan het beeldvlak met de EOS Ra ook worden beperkt tot een APS-C-gebied van ongeveer 11,6 Megapixel (4.176 x 2.784) of verschillende andere beeldverhoudingen.

Fascinerende opnamemogelijkheden

Met Dual Pixel CMOS Auto Focus (AF) biedt de EOS Ra een serie AF- en MF-focusfuncties die ervoor zorgen dat de opnamen een ongeëvenaarde optische kwaliteit hebben – ook bij weinig licht. Dankzij de hoge prestaties bij weinig licht van de RF-lenzen en van de bestaande EF-lenzen, is behoud van dezelfde -6EV van de EOS R mogelijk. Bij gebruik in combinatie met een telescoop geven ondersteunende scherpstelfuncties zoals focus peaking en vergroting tot 30x – dat is drie keer meer dan bij de EOS R – astrofotografen de zekerheid dat scherpstellen met elk optisch apparaat eenvoudig en snel gaat. Bovendien is de EOS Ra met de 4K-video en time-lapse mogelijkheden ook de eerste camera voor astrofotografie op de markt met een 4K-videofunctie.

Wat het scenario ook is, Canon heeft er een lens voor

De EOS Ra heeft dezelfde lensvatting als de EOS R en is ontworpen om de mogelijkheden die het lensontwerp biedt te maximaliseren. De RF-lensvatting maakt bovendien een radicaal nieuw lensontwerp mogelijk – de 20mm flangeback en de grote 54mm vattingsdiameter maakten het voor technisch specialisten van Canon mogelijk nieuwe lenzen te ontwerpen die voorheen niet haalbaar waren. Omdat lenzen de basis vormen van het EOS-systeem zijn de camera en het systeem ook compatibel met drie verschillende EF-EOS R mount-adapters, waardoor astrofotografen een ruime keuze hebben aan lenzen en telescopen4 om te gebruiken met de EOS Ra. Dankzij deze mount-adapters kunnen immers meer dan 70 EF- en EF-S-lenzen5 gebruikt worden met Canon’s innovatieve EOS R System, waardoor een nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd aan bestaande optica. En dat terwijl de hoge prestaties en functionele flexibiliteit die voorheen met EOS DSLR-modellen6 werden bereikt, behouden blijven.

Constellaties comfortabel en met gemak vastleggen

Het compacte en lichtgewicht ontwerp van de EOS Ra maakt dat de camera gemakkelijker op een telescoop is te bevestigen – ideaal voor astrofotografen die gedurende lange tijd fotograferen. Dankzij de combinatie van de bestaande EOS-ergonomie met nieuwe bedieningsmogelijkheden biedt de camera maximale controle en vertrouwdheid. Zo maakt bijvoorbeeld het variangle touchscreen de camera ook comfortabel in gebruik voor fotografen die vanuit ongebruikelijke posities fotograferen en daarbij het voordeel van 30x vergroting hebben om de scherpstelling te controleren. Met de elektronische zoeker van de EOS Ra kunnen fotografen echt vastleggen wat zij zien en hebben ze de mogelijkheid onderwerpen duidelijk te bekijken wanneer het donker is.

Net als de EOS R ondersteunt de EOS Ra communicatie via EOS Utility en de Canon Camera Connect-app. Hierdoor kan de camera via USB of wireless op afstand worden bediend voor foto’s en voor videoregistratie. De software is gratis te downloaden van de Canon- supportwebsite en maakt het mogelijk op koude avonden vanuit een comfortabele binnenomgeving op afstand te fotograferen en time-lapse beelden vast te leggen. De Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit van de camera zorgt voor verbinding met een smartphone en maakt de overdracht van foto’s en video’s eenvoudig. Deze connectiviteit stelt gebruikers ook in staat de camera op afstand te bedienen met een smartphone of tablet. Daarnaast kunnen nauwkeurige gps-gegevens van een smartphone aan beeldmateriaal worden toegevoegd voor een duidelijke vastlegging van de opnamelocatie.

Prijs en beschikbaarheid

De EOS Ra is vanaf december beschikbaar voor een consumentenadviesprijs van €2.819,99. Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.

EOS Ra – de belangrijkste kenmerken

Infrarood-filter (IR-filter) voor hogere doorlaatbaarheid van waterstofalfa-licht (Ha) naar de beeldsensor, waardoor vier keer zoveel waterstofalfa-licht wordt doorgelaten in vergelijking met de EOS R

Superieure optische beeldregistratie dankzij de 35mm full frame CMOS-sensor met ongeveer 30,3 miljoen effectieve pixels, de nieuwste DIGIC 8-beeldprocessor en de compatibiliteit met hoogwaardige RF-lenzen

Verbeterde communicatie en energie-overdracht tussen lens en camerabehuizing

Lichtgewicht systeemcamera-ontwerp vermindert trillingen wanneer de camera is geplaatst op een telescoop

Geschikt voor omgevingen met weinig licht

Variangle touchscreen

4K-video met 10-bits uitvoer via HDMI