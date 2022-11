Canon EOS R6 Mark II

terug

Canon introduceert de EOS R6 Mark II, de snelste en meest geavanceerde full-frame systeemcamera in haar portfolio. De EOS R6 Mark II maakt deel uit van het innovatieve EOS R System en biedt 40 fps, AF bij weinig omgevingslicht en 6K RAW/ 4K UHD videoregistratie; allemaal ontworpen en gebouwd rondom de RF-vatting. Deze uiterst geavanceerde camera is het nieuwste model in Canon’s aanbod voor hybride content creators en maakt gebruik van de krachtige functionaliteit van de RF-vatting. Dankzij de sterke combinatie van hoogwaardige prestaties, stabiliteit en professionele videofuncties zet deze razendsnelle systeemcamera een nieuwe standaard in de markt.

Onovertroffen beeldscherpte

De EOS R6 Mark II maakt gebruik van dezelfde DIGIC X-processortechnologie die aan de basis lag van de EOS R5, EOS R6 en populaire EOS-1D X Mark III. Samen met de nieuwe 24,2Megapixel CMOS-sensor ondersteunt de camera de nieuwe generatie Dual Pixel CMOS AF II, waardoor zowel snelheid als betrouwbaarheid zeer hoge niveaus bereiken. De EOS R6 Mark II kan objecten op de voet volgen en scherp in beeld houden, terwijl ze zich door een scène verplaatsen. Met behulp van verbeterde deep learning kunstmatige intelligentie worden personen, voertuigen[i] – waaronder nu ook vliegtuigen en treinen – en dieren, zoals paarden en zebra’s,[ii] herkend. Het type onderwerp dat moet worden gedetecteerd, kan worden gekozen in het menu of met de nieuwe Auto-optie, afhankelijk van het scenario waarin de fotograaf actief is. Met geavanceerde oogdetectie kunnen gebruikers aangeven op welk oog (links of rechts) moet worden scherpgesteld. Als de ogen niet kunnen worden gedetecteerd, stelt de EOS R6 Mark II in plaats daarvan scherp op het gezicht. Als een persoon zich even afwendt, blijft de camera het hoofd volgen. Wanneer het hoofd niet langer zichtbaar is, gaat de camera verder met het volgen van het lichaam.

De EOS R6 Mark II biedt de meest effectieve IS-prestaties ter wereld dankzij de 8-stops[iii] Image Stabilizer. Met behulp van de gecombineerde IS – optisch en in-body – kunnen lange belichtingen uit de hand worden gemaakt met een uitzonderlijke helderheid en scherpte. Met trillingvrij scherpstellen bij lichtniveaus tot -6.5EV[iv] en de mogelijkheid om beelden vast te leggen tot ISO 102.400 kunnen fotografen óók de sfeer waarheidsgetrouw vastleggen, ongeacht de omstandigheden rondom de scène.

Volgende generatie snelheid voor het EOS R System

De EOS R6 Mark II is Canon’s snelste EOS tot nu toe[v]. De R6 Mark II kan continu-opnamen maken tot 40 fps[vi] – met 20 fps en 5 fps opties met elektronische sluiter – en tot 12 fps mechanisch. Hierbij kunnen vluchtige momenten worden vastgelegd die nauwelijks waarneembaar zijn voor het menselijk oog. Vergeleken met de EOS R6 vermindert de nieuwe sensor de rolling shutter, waardoor de elektronische sluiter van de camera kan worden gebruikt om snel bewegende onderwerpen te bevriezen.

De nieuwe EOS R6 Mark II sluit daarnaast uitstekend aan op de behoefte van fotografen door de actie vast te leggen voordat de opname begint. De camera registreert een halve seconde aan vooropname in de RAW Burst-modus. Dat is een groot voordeel bij het fotograferen van onvoorspelbare onderwerpen, van topsporters tot jonge kinderen. De RAW Burst-modus maakt continu-opnamen met 30 fps tot maximaal 191 opnamen, waarbij elk beeld wordt vastgelegd in één CR3-bestand; alles met AF-tracking. Individuele beelden kunnen uit deze reeks worden gehaald met Canon’s Digital Photo Professional software, of in-camera en worden opgeslagen als individuele JPEG-, HEIF- of RAW-bestanden.

Sterk verbeterde videomogelijkheden

Door gebruik te maken van de volledige breedte van de sensor is de EOS R6 Mark II de enige camera is zijn klasse[vii] die 4K 60p UHD kan vastleggen met gelijktijdige Dual Pixel AF II-scherpstelling. Alle 4K-content wordt gemaakt door de 6K-uitvoer van de sensor te oversamplen, wat resulteert in een superieure beeldkwaliteit. Voor filmmakers die nog betere prestaties willen, voert de EOS R6 Mark II 6K RAW uit via de HDMI-uitgang. Deze 6K-content kan in ProRes RAW worden opgeslagen op een Atomos Ninja V+ recorder. Dit biedt naast meer details ook de mogelijkheid om parameters, zoals de witbalans, tijdens postproductie aan te passen. Content creators kunnen de pre-recording modus van drie of vijf seconden inschakelen. Als deze aan staat, wordt er continu video door de camera gestreamd in stand-by, waardoor de actie kan worden vastgelegd nog vóórdat op opnemen wordt gedrukt. Dat is een uitkomst bij niet te missen momenten of onvoorspelbare scènes.

De EOS R6 Mark II heeft een verbeterd circuitontwerp, waardoor langere opnametijden mogelijk zijn. Nu meer dan 40 minuten aan oversampled 4K 60p of tot 6 uur bij 4K 30p[viii] – waarbij de eerdere maximale opnameduur van 29:59 is komen te vervallen – afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de beschikbare ruimte op de geheugenkaart en de levensduur van de accu.

De innovatieve EOS R6 Mark II stelt content creators en filmmakers in staat om te voldoen aan de toenemende vraag naar zowel impactvolle stilstaande als bewegende content. Ook kan de camera krachtige slow-motion opnamen maken met AF-ondersteuning in Full HD tot 179,82 fps. Tijdens videoregistratie kan False colour worden gebruikt als richtlijn om de belichting aan te passen. Dit is vooral handig in situaties die doorgaans resulteren in overbelichte accenten. Met HDR-ondersteuning via PQ en Canon’s populaire Canon Log 3 kunnen content creators haarscherpe en expressieve videobeelden vastleggen, waardoor de kijker volledig opgaat in de beelden. Bij gebruik met ondersteunde lenzen[ix] past de EOS R6 Mark II ook correctie van ‘focus-breathing’ toe om de invloed daarvan te compenseren en zo een cinematografisch eindresultaat te bereiken.

Intelligente connectiviteit voor levering van content

Met de vernieuwde Bluetooth v.5 en Wi-Fi (5 GHz) kan de EOS R6 Mark II eenvoudig worden verbonden met een smartphone en netwerken die het delen van bestanden met hoge snelheid en FTP/FTPS/SFTP-overdracht mogelijk maken. Hierdoor is het gemakkelijk om content te bewerken en te delen, zelfs onderweg. De camera kan ook op afstand worden bediend met de apps Camera Connect en EOS Utility, gekoppeld aan de pc, Mac of smartphone via Wi-Fi of snelle USB-C-kabel. Voor semi-professionele fotografen en content creators is een en probleemloze snelle levering van content net zo belangrijk als het vastleggen van foto’s en video’s. De EOS R6 Mark II ondersteunt de automatische overdracht van beeldbestanden van de camera naar het image. canon cloud-platform om content eenvoudig te delen en te printen.

De EOS R6 Mark II kan zonder installatie van extra software als webcam worden gebruikt op pc- en Mac-computers met programma’s voor videocalls zoals Skype, Zoom en Teams. Deze plug-and-play mogelijkheid is beschikbaar dankzij de industriestandaard USB Video Class (UVC) en USB Audio Class (UAC) stuurprogramma’s die onderdeel zijn van Windows en MacOS besturingssystemen. De camera biedt een hogere beeldkwaliteit dan standaard computer webcams en zorgt voor een perfecte indruk tijdens online videogesprekken.

Een verlengstuk van creatieve content creators

Door de naadloze navigatie en vertrouwde ergonomie kunnen bestaande gebruikers van EOS- en EOS R System-modellen comfortabel met de EOS R6 Mark II werken. De EOS R6 Mark II is uitgerust met een multifunctionele schoen met een nieuwe generatie interface. Hierdoor kan een nieuwe reeks aan accessoires worden gebruikt, waaronder de recent geïntroduceerde SPEEDLITE EL-5. Deze accessoires kunnen worden gebruikt zonder kabels en in sommige situaties zonder accu’s.

De camerabody is bestand tegen alle denkbare weersomstandigheden. De hoge resolutie 3,69 Megadot EVF garandeert een kristalheldere weergave bij het maken van foto’s en video’s, omdat deze met 120 fps worden ververst. Daarnaast heeft de EOS R6 Mark II de Optical View Finder view assist-functie van de EOS R3 geërfd. Deze zorgt voor een levensechte weergave met behoud van details in lichte en donkere partijen en in gradaties. De EOS R6 Mark II is ook compatibel met dezelfde LP-E6-accu en batterygrip als de EOS R6, maar met het voordeel dat de levensduur van de accu met ongeveer 50 procent wordt verlengd door gebruik van het lcd-scherm.