De Canon EOS R3 is een camera die gebouwd is voor pure snelheid. Voor Formule 1-fotograaf Vladimir Rys is de EOS R3 inmiddels zijn favoriete camera. Dat komt mede door de hoogste opnamesnelheid van 30 beelden per seconde, de ooggestuurde autofocus en het feit dat de scherpstelling geen enkele moeite heeft met het volgen van voorbijrazende auto’s, dankzij op AI gebaseerde algoritmes. De EOS R3 heeft echter nog meer in huis om het leven van een Formule 1-fotograaf een stuk makkelijker te maken.

Door Jan Paul Mioulet

In de fotografie gaat het jaar 2021 waarschijnlijk de geschiedenis in als het jaar waarin spiegelloze camera’s definitief spiegelreflexcamera’s van hun troon stootten. Het is namelijk het jaar waarin er professionele topmodellen zijn verschenen van zowel Canon als Nikon, de twee merken die de afgelopen halve eeuw de spiegelreflexmarkt hebben gedomineerd. De Nikon Z9, waarover we in het vorige nummer schreven, betekent hoogstwaarschijnlijk dat er geen opvolger van de D6 meer zal komen. De Canon EOS R3 is het nieuwe vlaggenschip van Canon en betekent ook het einde van de ontwikkeling van de 1D-serie van Canon. De 1D-camera’s laten fotografen dankzij hun optische zoekers de wereld zien zonder enige vertraging. Voor sport- en natuurfotografen, die snel bewegende onderwerpen moeten vastleggen, leek dat een belangrijk voordeel. De EOS R3 laat zien dat dit soort fotografie ook heel goed, of eigenlijk zelfs beter kan zonder spiegel in de camera. Dat komt onder andere door de snelheid; zowel door de opnamesnelheid van 30 bps, als de snelste sluitertijd van 1/64.000e en de snelheid van de autofocus. Het aansturen van de autofocus kan op meer manieren worden aangestuurd dan ooit: met het oog, met een joystick, met een Smart Controller, met de draaiwielen of met het scherm. Dat scherm is draai- en kantelbaar en ook dat is voor het eerst op Canon’s meest professionele model. De autofocus maakt gebruik van geavanceerde algoritmes voor het herkennen van mensen, dieren en voertuigen als auto’s en motoren. De sensor is een volledig nieuw ontwikkelde 24 megapixel full frame stacked CMOS die heel snel kan worden uitgelezen en de EOS R3 kan fotograferen in 14 bit raw – ook op de hoogste snelheid – en filmen in DCI en UHD 4K in raw video of 10 bit C-log 3 tot 120 beelden per seconde.

Van voetbal naar Formule 1

Vladimir Rys raakte in zijn tienerjaren besmet met het fotografievirus, doordat hij van zijn vader een camera kreeg uit de nalatenschap van zijn opa. Na zijn middelbare school volgde hij een foto-opleiding in Praag. Die opleiding bestond voor een groot deel uit onbetaalde stages, maar een daarvan leidde nog voor het einde van zijn studie tot zijn eerste baan bij een sporttijdschrift. Naast dokawerk mocht Rys ook wedstrijden fotograferen. Een rolletje per wedstrijd. Standaard in zwart-wit en in kleur als het een derby was. Na twee jaar van hard werken en veel leren maakte hij de overstap naar een voetbalmagazine waar hij nog drie jaar fotografeerde. Rys was inmiddels bezig met een boek over de Tsjechische voetballer Tomáš Rosický en toen die in 2000 een transfer maakte van Sparta Praag naar Borussia Dortmund, vertrok Rys ook naar Duitsland. Daar kreeg hij van een persbureau zijn eerste digitale camera te leen. De concurrentie was hevig en Rys had het gevoel dat hij weer helemaal opnieuw begon en veel moest leren. In 2005 stuurde het bureau, dat inmiddels onderdeel was van Getty Images, hem voor het eerst naar een Formule 1-race. Tot zijn grote verrassing voelde Rys zich er onmiddellijk thuis. Het circuit was voor Rys als een speeltuin die hem veel meer mogelijkheden gaf om zijn creativiteit te uiten. De fotografie omhelsde alles, van portretten tot landschappen en – natuurlijk – actiefotografie. Een paar jaar later werd Rys zelfstandig en sindsdien werkt hij freelance voor Red Bull.

Andere invalshoeken

Wat zijn werk bijzonder maakt, is dat hij heel grafisch probeert te werken. Rys is constant op zoek naar licht en schaduwwerking en goede composities. Daarnaast heeft hij een sterke eigen mening over wat een goed beeld is en wat niet en kiest hij graag voor foto’ met een bijzondere invalshoek. Toen hij nog voetbal fotografeerde, leidde dat weleens tot discussies met redacteuren die enkel geïnteresseerd waren in een foto van het doelpunt. Geregeld stuurde Rys die bewust niet mee als hij vond dat andere opnames beter waren. Omdat televisie en internet de highlights van een wedstrijd vaak genoeg herhalen, vindt Rys het belangrijk dat hij als fotograaf op zoek gaat naar andere kanten van het verhaal. In zijn portretten staat de geportretteerde bijvoorbeeld zelden vol in beeld. Vaak kiest hij ervoor om zijn onderwerpen aan de rand van het beeld te plaatsen of om te werken met heel lage standpunten om een bijzondere relatie met de omgeving tot stand te brengen.

Van 1D naar R3

Sinds hij in Duitsland is gaan werken, schiet Rys met Canon en inmiddels heeft hij alle EOS 1D-modellen in zijn handen gehad. Maar de EOS R3 is volgens hem weer een nieuwe ervaring. “De camera is verbijsterend snel en de AF is indrukwekkend”, vindt Rys. De EOS R3 wijst volgens Rys de weg naar de toekomst, met bijvoorbeeld de ooggestuurde autofocus en de algoritmes die de scherpstelling sturen. Wat hij ook heel fijn vindt is dat de camera goed in balans is met langere objectieven en toch lichter is dan de EOS 1D X. Op basis van eerdere ervaringen met elektronische camera’s had hij zijn bedenkingen over scherpstellen met een elektronische zoeker. De zoeker van de EOS R3 heeft hem echter verrast. “Het voelt bijna als een thuisbioscoop. Het was verrassend hoeveel detail de zoeker laat zien en hoe goed de kleuren zijn.” De zoeker heeft 5,7 miljoen beeldpunten, een speciale stand waarin hij een optische zoeker kan nabootsen en geen blackout. Dat is van belang omdat zelfs de kleinste vertraging tussen het moment waarop de actie zich afspeelt en het moment waarop het beeld in de zoeker verschijnt, hinderlijk is als je onderwerp met bijna 400 km/u in de achtste versnelling voorbij komt racen. In de praktijk heeft Rys niks gemerkt van enige zoekervertraging op de EOS R3.

Gemakkelijk

Hoewel de EOS R3 ergonomisch veel op de EOS 1D X lijkt, moet je toch wel even een paar dagen de tijd nemen om de camera goed te leren kennen, denkt Rys. Gewoon omdat er zoveel nieuwe mogelijkheden zijn. Maar heb je de camera eenmaal in de vingers, dan is teruggaan naar een DSLR niet zo fijn, omdat je dan pas merkt hoeveel beter de EOS R3 is. Dankzij de elektronische sluiter is de EOS R3 is 50 procent sneller dan de 1D X, met 30 beelden per seconde. Die snelheid is niet altijd nodig of gewenst, omdat de hoeveelheid data die de camera dan genereert enorm is. Maar er zijn situaties waarin die snelheid wel welkom is, zoals het fotograferen van Formule 1-wagens in ‘blinde’ bochten, waar hij de wagen alleen hoort komen, maar niet kan zien. Dan heeft hij maar een fractie van een seconde om te reageren en de opname te maken. Dankzij de hoge opnamesnelheid kan hij dan toch een groot aantal beelden schieten en is de kans op een geslaagde opname groter. De ooggestuurde autofocus werkt goed, vindt Rys, vooral bij het fotograferen van mensen. Maar zelf heeft hij nog meer aan de bijna perfecte tracking van auto’s, dankzij de nieuwe AF-algoritmes van Canon. “De scherpstelling bijt zich vast aan de wagens en volgt die dan overal door het beeld, ook als de auto tijdelijk even niet meer zichtbaar is.” Het maakt het volgens Rys nu wel heel makkelijk om auto’s goed te fotograferen. Niet alleen voor hem, maar voor heel veel fotografen, vermoedt hij. De EOS R3 biedt hem nog meer mogelijkheden die hij niet had op de EOS 1D modellen. De snelste sluitertijd van 1/64.000e seconde zorgt ervoor dat hij ook heel snelle actie of opspattend grind nog scherp in beeld kan krijgen. Dankzij het draai-en kantelbare en aanraakgevoelige scherm kan hij andere standpunten vinden, lager bij de grond of juist hoger boven de menigte uit. “Het wordt in de Formule 1 ieder jaar lastiger om dicht bij de auto’s te komen vanwege nieuwe veiligheidseisen. Maar met het nieuwe scherm kan ik gemakkelijk ergens onderdoor of overheen schieten en tegelijk zien wat ik in beeld krijg.”

