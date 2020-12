Je moet nog last-minute een kerstcadeau voor een familielid, vriend of vriendin kopen. Je weet dat hij of zij fotograaf is, maar spullen voor zijn of haar fotografiewerk..? Dan moet je wel weten met welke merken hij of zij werkt. En dan nog zul je altijd zien dat je met het verkeerde aankomt. Daarom hebben we wat tips, zodat je toch nog leuke en originele cadeaus voor fotografen kan vinden.

Praktisch en handig

Wil je iets kleins en praktisch geven? Denk dan aan kleine spullen waar je als fotograaf nooit te veel van kan hebben. Inderdaad, we hebben het over geheugenkaarten. Verkrijgbaar in verschillende geheugengroottes en daardoor ook makkelijk aan te passen aan elk budget. Simpel en degelijk. Cardreaders waarmee de gegevens van een kaart makkelijk kunnen worden overgezet op een laptop, zijn ook altijd handig en gewild. Vind je dat toch te saai? Dan kun je voor een safebox gaan. Een handig kistje waarin al die geheugenkaarten veilig kunnen worden opgeborgen. Net zo praktisch en aangezien deze opbergkistjes in verschillende designs te verkrijgen zijn, kun je er makkelijk een iets meer persoonlijke tint aan geven.

Voor de gein

Wil je een cadeautje geven dat niet te serieus is, maar wel te maken heeft met fotografie? Dan kun je eens bij een gadgetshop kijken voor een grappig cadeau. Vaak zijn daar meer dan genoeg leuke cadeaus te vinden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een mok of thermosfles in de vorm van een grote telelens?

Praktisch en persoonlijk

Je kan natuurlijk ook gaan voor een tussenvorm. Iets dat praktisch is, maar ook een beetje persoonlijk. Bijvoorbeeld een draagriem voor een camera. En dan dus niet zo’n generieke met een merknaam erop, maar een met een mooi motief.

Inspiratie cadeau doen

Uiteraard kun je ook een beetje inspiratie cadeau doen. In de vorm van een mooi boek met het werk van andere fotografen. Iedere fotograaf heeft wel een favoriete fotograaf, of ten minste een genre waar hij of zij niet op uitgekeken raakt. En dan is een boek natuurlijk een heerlijk cadeau om op regenachtige dagen inspiratie op te doen, of om gewoon even heerlijk bij weg te dromen.