Buy my Darlings Popup Edition  

terug

Speciale pop-up editie van succesvol BUY MY DARLINGS

Het inmiddels befaamde concept BUY MY DARLINGS komt in november met een speciale POP UP EDITION in de Gallery & Bookstore for Contemporary Photography aan de Haarlemmerstraat 122 in Amsterdam. Gedurende twee weken tonen een zestal gerenommeerde fotografen hun mooiste werk, oftewel hun darlings, in een kleine, intieme expositie. Het werk is tevens te koop. De entree is uiteraard weer gratis.

De POP UP editie van Buy My Darlings toont werk van Ernst Coppejans, Lukas Göbel, Maarten Kools, Ehlana Polgara en van oprichters Tara Fallaux en Martijn van de Griendt. De POP UP editie laat in een intieme sfeer van de galerie het werk zien van deze fotografen en speelt tevens in op de komende sint en kerst behoefte naar originele, bijzondere en betaalbare cadeaus. De werken kunnen terplekke van de muur gehaald worden en ingepakt meegenomen.

Van 11 t/m 20 november is het werk te zien én te koop.

Tara Fallaux en Martijn van de Griendt organiseerden Buy My Darlings in 2020 voor het eerst. Het bleek een schot in de roos. Er kwamen honderden bezoekers en elke fotograaf verkocht werk. ‘Met BUY MY DARLINGS laten we het publiek laagdrempelig kennismaken met hedendaagse fotografie en bieden we fotografen een platform om hun werk te tonen en te verkopen’, aldus Tara Fallaux. BUY MY DARLINGS, POP UP EDITION, is van 11 tot en met 20 november op donderdag, vrijdag en in het weekend gratis te bezoeken (open van 12.00 tot 17 uur in de Haarlemmerstraat 122 in Amsterdam

Meer informatie via www.buymydarlings.nl / www.instagram.com/buy_my_darlings/