BUY MY DARLINGS * photography & BEYOND 2026 *

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BUY MY DARLINGS is weer terug, met een spetterende en vernieuwde zesde editie. De zesde editie van BUY MY DARLINGS staat op 10 en 11 oktober in het teken van photography & BEYOND: een focus op kunstenaars die fotografie als basis gebruiken, maar die verder gaan richting collage, mixed media en andere grensverleggende beeldende vormen. NDSM FUSE Amsterdam.

De zesde editie van BUY MY DARLINGS staat op 10 en 11 oktober in het teken van photography & BEYOND: een focus op kunstenaars die fotografie als basis gebruiken, maar die verder gaan richting collage, mixed media en andere grensverleggende beeldende vormen.

Ruim veertig gevestigde én opkomende kunstenaars presenteren op 10 en 11 oktober hun mooiste werk — hun darlings — rechtstreeks aan het publiek. Bezoekers kunnen originele prints, foto’s in editie, fotoboeken en andere bijzondere kunstwerken ontdekken en aanschaffen. Ook uitgeverij Lecturis en Self Publishers United zijn weer present met een mooie keur aan kunstboeken. Daarnaast verzorgt VOORDEKUNST een-op-een sessies voor kunstenaars die meer willen weten over de kunst van crowdfunding.

Dit jaar verwelkomt BUY MY DARLINGS een special guest: Lenny van Hout, die in ‘De Salon’ een expositie toont met zijn kleurrijke schilderijen — een levendige toevoeging aan het BEYOND‑thema.

Via het inmiddels beproefde recept van verkoop via tafels tonen de kunstenaars hun werk, verkopen prints en boeken en gaan direct in gesprek met het publiek. Aan de wanden zullen de mooiste ‘darlings’ te zien zijn. Buy My Darlings is weer the place to be waar kunstliefhebbers de kunstenaars en hun werk leren kennen.

De entree is zoals altijd weer gratis

Initiatiefnemers Tara Fallaux en Martijn van de Griendt startten BUY MY DARLINGS in 2020. Sindsdien is het uitgegroeid tot een geliefd event dat makers en publiek op een directe, toegankelijke manier samenbrengt. ‘Het persoonlijke contact tussen kunstenaar en bezoeker blijft de kracht van BUY MY DARLINGS,’ zegt Fallaux. ‘Het leidt tot onverwachte gesprekken én verrassende aankopen.’

Van de Griendt: ‘Met photography & BEYOND laten we dit jaar zien hoe rijk en veelzijdig het fotografische veld is. En hoe kunstenaars zich blijven ontwikkelen. Grote namen staan naast nieuw talent, wat het event een energieke mix geeft.’

De namen van alle deelnemers op een rij:

Vivian Ammerlaan, Elvie Bech, Henri Blommers, Hans Bol, Dienie Brouwer, Audrey Buerman, Lotte Bruning Donskoi, Violaine Chapallaz, Caspar Claasen, Jacqueline Dubois, Simon Duijs, Jasmijn Duterloo, Tara Fallaux, Berry van Galen, Lukas Göbel, Martijn van de Griendt, Liv van der Ham, Marike Hoex, Lenny van Hout, Emilie Hudig, Pascale Hustings, Pippa Filippa, Jade Kievits, Carla Kogelman, Maarten Kools, Frauke van Lierop, Hilde Maassen, Finn Moedt, Antoinette Nausikaä, Anneloes Pabbruwee, Bonnita Postma, Nanouk Prins, Femke Reijerman, Leoni von Ristok, Maarten van Schaik, Self Publishers United, Eliza-Sophie Sekrève, Boris Suyderhoud, Uitgeverij Lecturis, Cissie van der Ven, Daphne Vermeulen, Dineke Versluis, Annette Wijdeveld, Emily Wortel, Carla IJff

Praktische info:

Buy My Darlings photography & BEYOND.

Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2026 in NDSM Fuse, NDSM Plein 29, Amsterdam-Noord.

Adres: NDSM PLEIN 29 Amsterdam Noord