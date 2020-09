Op zondag 20 september 2020 verkopen meer dan 30 fotografen hun werk in MACA en SEXYLAND op het NDSM terrein in Amsterdam Noord tijdens de eerste editie van BUY MY DARLINGS.

Een eendaags, gratis toegankelijk fotofestival / Photo Sale waar fotografen hun darlings rechtstreeks aan het publiek verkopen; originele prints, foto’s in oplage, foto’s in editie en fotoboeken. Er zijn foto’s te koop vanaf vijftig euro.

Met fotografen als Jasmijn Duterloo, Tara Fallaux, Martijn van de Griendt, Jan Hoek, Julie Hrudova, Emilie Hudig, Vivian Keulards, Maarten Kools, Christian van der Kooy, Coco Olakunle, Annabel Oosteweeghel, Ehlana Polgara, Femke Reijerman, Sabine Rovers, Sander Troelstra, Kaj Venhuizen, Prins de Vos en Henk Wildschut. Daarnaast zullen er ook tweedehands fotoboeken te koop zijn. Het initiatief komt van fotograaf Martijn van de Griendt die in het wegvallen van Unseen in combinatie met een volle berging met foto’s en fotoboeken op het idee kwam om deze alternatieve Photo Sale te houden. Illustrator Paul Faassen die tevens het ontwerp van de poster maakte, zal er zijn fotowerk en zoals hij het zelf noemt ‘een soort van nagetekende foto’s’ verkopen. De fotomarkt is gratis te bezoeken op 20 september van 11 tot 18 uur. Een laagdrempelige manier om rechtstreeks van de fotograaf foto’s te kopen. Werk van de verschillende fotografen is te zien op de Instagram pagina: https://www.instagram.com/buy_my_darlings/