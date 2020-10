Met 55.000 bezoekers aan alle binnen- en buitententoonstellingen sluit BredaPhoto 2020 de negende, memorabele corona-editie ‘the best of times, the worst of times’ tevreden af. De gemiddelde waardering is 8,2 zo blijkt uit het bezoekersonderzoek. Een bijzondere editie in een bijzondere periode. Want ondanks alle COVID-19 maatregelen is BredaPhoto erin geslaagd zeven weken lang topfotografie en werk van jong talent te tonen op diverse binnen- en buitenlocaties in Breda.

“We kijken terug op een geslaagd festival.” aldus directeur Fleur van Muiswinkel “Ondanks Covid-19 hebben we ook dit jaar opnieuw de kracht van fotografie centraal weten stellen en vele bezoekers in Breda en tijdens ons online programma weten te inspireren en te betrekken. Net als voorheen zal BredaPhoto ook in het komende, niet-biennale, jaar betrokken blijven in discussies die over visual storytelling, fotografie, cur ating, kunstenaarschap en cancel-culture te voeren zijn. Voor nu ben Ik trots op de fotografen, vrijwilligers, stakeholders, partners en het hele team die met elkaar BredaPhoto 2020 mogelijk hebb en gemaakt. En dat we in deze moeilijke tijd toch ruim de helft van de bezoekers van 2018 hebben weten te verwelkomen.”

Nieuw jong talent in het BredaPhoto Support Programma 2021-2022

Alexandra Polina (Oezbekistan, Design Bielefeld, Duitsland), Sara Hornig (Finland, LAB University of Applied Sciences, Lahti) en Eva Kreuger (Nederland, AKV|St. Joost, Breda) zijn gekozen om deel te nemen aan het BredaPhoto Support Programma 2021-2022. Voor dit programma gaat BredaPhoto ook deze keer weer een tweejarige samenwerking aan met deze drie fototalenten. De ondersteuning bestaat uit een op maat gemaakt programma op basis van de behoeften en wensen van deelnemers. Zij zijn geselecteerd uit een groep van tien alumni die minimaal twee jaar en maximaal vijf jaar zijn afgestudeerd aan een van de deelnemende Academies aan het International Talent Programme.

Jubileumeditie in 2022

In 2022 zal de tiende editie van BredaPhoto Festival plaatsvinden van 8 september tot en met 23 oktober. Het thema van deze jubileum editie zal in 2021 bekend worden gemaakt.