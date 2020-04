Op 1 april begint Fleur van Muiswinkel als directeur van BredaPhoto Festival. De benoeming van een directeur is voor het bestuur van het grootste fotofestival van de Benelux een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de organisatie. “Wij verheugen ons over de benoeming van Fleur van Muiswinkel als directeur van BredaPhoto Festival. Het is natuurlijk een vreemde tijd waarbij we niet weten hoe het in de nabije toekomst allemaal gaat lopen. Maar als bestuur blijven we ons richten op de toekomst van het festival. Met Fleur investeren we in een professionele ontwikkeling van BredaPhoto Festival als internationaal festival.” aldus Bart Straatman, voorzitter van het bestuur van BredaPhoto.

“BredaPhoto Festival is een fantastisch fotografiefestival met een geweldig ervaren en inspirerend team. Dankzij haar maatschappelijk relevante thema’s, de sterke selectie van fotografen, de spreiding over de stad en het Young Talent Program, is BredaPhoto Festival hét fotografiefestival van Nederland. Ik kijk er naar uit om te beginnen en het is een hele eer om als eerste directeur te mogen aantreden. Gezien de huidige situatie en de impact van het corona virus, zal het een ongewoon uitdagende start zijn. Desalniettemin ben ik optimistisch en blijft de organisatie zich voorbereiden op een festival in september en zet ik mij in om de aankomende jaren dit tweejaarlijks festival verder internationaal op de kaart te zetten,” aldus Fleur van Muiswinkel.

Van Muiswinkel is opgeleid als kunsthistoricus en curator en behaalde haar twee Masters aan Goldsmits University in Londen (UK) en de Vrije Universiteit in Amsterdam (met een minor fotografie). De afgelopen jaren was zij verantwoordelijke als artistiek coördinator voor de Contour Biënnale in Mechelen (BE) waar zij veel ervaring heeft opgedaan met het leiden van een festival gelijk BredaPhoto Festival. Zij heeft in die periode een internationaal netwerk opgericht tussen vier biënnales verspreid over Europa. Naast directeur van BredaPhoto is Van Muiswinkel bestuurslid bij Why Not, een platform voor hedendaagse dans in Amsterdam.

Over BredaPhoto Festival BredaPhoto Festival is het grootste fotofestival van de Benelux en vindt iedere twee jaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen – samen met nieuw talent – hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in Breda. In 2020 vindt de negende editie van het BredaPhoto Festival plaats van 9 september tot 25 oktober. Meer informatie: website