Woensdagavond om 20:00 vindt in Breda de opening plaats van BredaPhoto 2020. Vanuit Podium Bloos is de ceremonie live te volgen via het nieuwe digitale platform BredaPhoto Digital. Lucas de Man presenteert en ontvangt exposerende fotografen Mary Sibande, Anthony Obayomi, Michal Iwanoski en Seppe Vancraywinkel in een online programma. Daarnaast brengen vier jonge Brabantse muzikanten composities ten gehore die geïnspireerd zijn op het werk van de geïnterviewde fotografen.

BredaPhoto laat van 9 september tot en met 25 oktober werk zien van bekende internationale en Nederlandse fotografen samen met dat van nieuw en opkomend talent. Het thema ‘the best of times, the worst of times‘ is actueler dan ooit. Door de corona-pandemie is de wereld met de neus op de feiten gedrukt. De wereld verandert, moet veranderen. Talloze fotoseries in de 2020 editie van BredaPhoto raken aan deze nieuwe wereld waarin sociale onrust, klimaatproblematiek, economische ongelijkheid, racisme & discriminatie en gender-issues allemaal zijn terug te vinden.

Dit jaar concentreert het programma van BredaPhoto zich op meerdere binnen- en buitenlocaties in het historische centrum van Breda. De exposities in het Chassé Park, op de XXL Promenade en bij Club SOLO zijn gratis te bezoeken. Voor de tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Breda, de Grote Kerk en in het voormalig KPN Gebouw heb je een ticket nodig. Kaartjes koop je via de website www.bredaphoto.nl.

Het voormalig KPN gebouw is een nieuwe locatie voor BredaPhoto. Bij binnenkomst is de eerste indruk verrassend: lange gangen, kleine ruimtes afgewisseld met zalen, soms mooi strijklicht van buiten, soms juist heel weinig licht. Ruimtes waar je doorheen kunt dwalen. Ruimtes waar je restanten van afgebroken machines en onverwachte hoeken tegenkomt. Kortom een mooie locatie voor het tonen van de groepstentoonstelling ‘the best of times, the worst of times’.

De tentoontstelling 'China Imagined' is samengesteld door de twee in China wonende curatoren He Yining en Ruben Lundgren. Zij willen in deze expositie met hedendaagse Chinese fotografie de tegenstellingen en de diversiteit van de Volksrepubliek China tonen. Ze zien een bijna onoverbrugbare kloof tussen de verborgen werkelijkheid en het beeld van China dat bestaat bij de rest van de wereld. Een situatie die bevestigd wordt na de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus. Voor de tentoonstelling zijn een twintigtal fotografen geprogrammeerd. Het werk dat geselecteerd is, is zeer uiteenlopend. Zo is Feng Li een fotograaf die vreemde, haast surrealistische scenes vastlegt die hij op straat tegenkomt. Zhang Kechun maakt foto's van klassieke Chinese Landschappen. Deze zijn in schril contrast met de zeer persoonlijke, intieme portretten van Chinese meisjes van de fotograaf Luo Yang. Hilarisch en humoristisch zijn de beelden die Pixy Liao van zichzelf en haar vriend maakte uit de serie experimental relationship.

Lopend door het park kom je ook werk tegen van onder andere Michal Iwanowski, Pool van geboorte en verhuisd naar Wales. Hij nam de muurtekst "go home Polish" letterlijk en liep van Wales naar zijn geboorteland Polen. Daarnaast laat M'hammed Kilito met zijn portretten van Marokkaanse jongeren een geheel ander beeld zien van Marokko dan het stereotype beeld dat we kennen vanuit de media. Andere fotografen die exposeren in het Chassépark zijn Adreinne Waheed, Felipe Jacome, Renée Paule, Andrew Esiebo en Obayomi Anthony Ayodele.

Erik Kessels (1966). Hij toont op deze skatebaan 1.000 m2 aan archetypische gezichten van cosmetische chirurgie. Zeven weken lang is er een wisselwerking met skaters die de mogelijkheid hebben te interveniëren in deze beelden. Zo makkelijk als de gezichten ooit mooi gemaakt zijn, zo gemakkelijk worden ze ook weer vernietigd. Skatepark Pier15 staat tijdens BredaPhoto volledig in het teken van ‘ Destroy my Face ’ van de Nederlandse kunstenaar(1966). Hij toont op deze skatebaan 1.000 m2 aan archetypische gezichten van cosmetische chirurgie. Zeven weken lang is er een wisselwerking met skaters die de mogelijkheid hebben te interveniëren in deze beelden. Zo makkelijk als de gezichten ooit mooi gemaakt zijn, zo gemakkelijk worden ze ook weer vernietigd. Marjolijn Dijkman in Club Solo Club Solo richt beeldend kunstenaar Marjolijn Dijkman zich op het overkoepelende vraagstuk van hoe wij, als menselijke soort, ons verhouden tot de wereld en het universum om ons heen. Solo 27 wordt georganiseerd in samenwerking met S.M.A.K. (Gent) Gratis en betaalde exposities De buitenexposities zijn gratis te bezoeken. Voor de binnenlocaties en het verdiepingsprogramma heb je een ticket nodig. Koop hier online je tickets voor de binnenlocaties (Stedelijk Museum Breda, Grote Kerk, voormalig KPN Gebouw) en boek je tijdslot. Door te werken met tijdsloten houdt BredaPhoto controle op de bezoekersaantallen en spreiding. Adressen Grote Kerk, Kerkplein 2, Breda Stedelijk Museum Breda, Boschstraat 22, Breda Voormalig KPN Gebouw, Kerkstraat 3, Breda Pier 15, Veilingkade 12, Breda Over BredaPhoto 2020 BredaPhoto 2020 is het grootste foto-evenement van de Benelux en vindt iedere twee jaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen – samen met nieuw talent – hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in Breda. In 2020 vindt de negende editie van het BredaPhoto 2020 plaats van 9 september tot 25 oktober. Meer informatie: www.bredaphoto.nl