In samenwerking met het Prins Claus Fonds, presenteert kunstruimte Motormond de fototentoonstelling Brave Beauties in Communion van 27 juli t/m 17 september in Amsterdam.

DeLovie Kwagala

Deze tentoonstelling brengt werken samen van de vijf hedendaagse fotografen Daniel Obasi, Delovie Kwagala (Prins Claus Seed Award 2021), Keren Lasme (Prins Claus Seed Award 2021), Nella Ngingo en Stephen Tayo, om het beeld van zwarte queer bevrijding te begrijpen door middel van fotografie. Tevens biedt de tentoonstelling een podium voor kunstenaars om hun werk te verkopen en ondernemerschap te stimuleren.

Brave Beauties in Communion brengt vanuit verschillende werelddelen kunstenaars samen rond kwesties van de zwarte queer gemeenschap. Er wordt werk getoond uit Abidjan (Ivoorkust), Lagos (Nigeria), Kampala (Uganda), New York en Amsterdam. De bedoeling is om een genuanceerd gesprek neer te zetten over de beeldvorming van zwarte queer gemeenschappen in heel Afrika en haar diaspora.

© Daniel Obasi

Over Motormond

Motormond is een kunstruimte zonder winstoogmerk die zich toelegt op het verspreiden van een kritisch onderbouwde pan-diasporacultuur. Motormond richt zich op het tonen, activeren en verspreiden van cultuur die verschillende diasporagemeenschappen met elkaar in gesprek brengt. Pan-Afrikanisme moedigt solidariteit aan tussen alle inheemse en diasporagemeenschappen van Afrikaanse afkomst. Motormond spreekt van Pan-Diasporisme om ook andere mensen van kleur in diaspora te omvatten die niet uit Afrika afkomstig zijn. www.motormond.org

Bezoekersinformatie

Motormond Kinkerstraat 96 1053 EB Amsterdam

Open: 27 juli t/m 17 september 2023

Woensdag tot en met zondag van 13.00 – 19.00 uur