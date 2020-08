De toekomst kunnen we niet voorspellen, maar één ding is zeker: er is aanstormend fotografietalent en vers werk wat we niet mogen missen. De oogst valt te bewonderen tijdens de eerste editie van de verfijnde fotobeurs Fresh Eyes, vol belovende werken die het oog verleiden, verwarren en verrukken. Tickets zijn verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.

Hangt de volgende iconische fotograaf zometeen in de Gashouder? In de derde week van september wordt deze plek omgetoverd tot een fotografiebeurs met nooit eerder vertoond werk. Deze magische locatie is al acht jaar het toneel van Unseen en tevens partner van Fresh Eyes.

De fotografiebeurs die alle verwachtingen en beperkingen trotseert

De economische gevolgen van de pandemie zijn voor veel sectoren ingrijpend, waaronder ook de kunst- en cultuurwereld. De meeste beurzen en tentoonstellingen zijn geannuleerd of uitgesteld tot volgend jaar, waardoor fotografen op wereldwijde schaal een podium wordt ontnomen. De organisaties achter GUP Magazine en Haute Photographie bundelden daarom de krachten voor Fresh Eyes: om ze soelaas te bieden en de afstand tussen talent en toeschouwer te verkleinen.

Niets doen was geen optie voor initiatiefnemer Roy Kahmann: “De talenten zouden aanvankelijk worden gelanceerd tijdens Photo Basel of Haute Photographie Amsterdam, maar alles viel weg door corona. Er moest iets gebeuren, we kunnen niet wachten tot de storm voorbij is.” Fresh Eyes biedt behalve onvertoond werk ook rondleidingen met gidsen, een avondprogramma en een door Artibooks georganiseerde boekenmarkt. Daar treffen bezoekers zeldzame gesigneerde boeken en magazines, naast een omvangrijke collectie van publicaties die door talenten zelf zijn uitgebracht. Ook wordt de nieuwe editie van GUP Magazine en het boek Fresh Eyes 2020gepresenteerd, waarin het werk van de aanstormende talenten geëtaleerd wordt. Een selectie van 100 net afgestudeerde en autodidact fotografen die hun plek nog moeten veroveren.

Bekende makers en vers talent doen hun werk uit de doeken

Rembrandtesque fotografieartieste Justine Tjallinks (1984) en ‘koning van de vergezichten’ Jeroen Hofman (1976) vallen onder de gevestigde namen die Fresh Eyes rijk is. Maar er is ook ruimte voor ongerept talent. Laat je in vervoering brengen door de surrealistische werken van Chantal Elisabeth Ariëns (1968), vol abstractie en analoge romantiek. Of betoveren door de kleurrijke creaties van Joep Hijwegen (1994) in zijn zoektocht naar betekenis en verlangen. Dompel je onder in de maatschappelijke thema’s en soepele silhouetten van Sara Punt (1994), waarin het menselijk lichaam als communicatiemiddel wordt gebruikt. De beelden van Lotte Ekkel (1988) ontsluieren alledaagse schoonheid en fascineren met lijnen, structuren en contrasten. Nu zijn ze nog te bewonderen, straks zijn ze gevlogen: Fresh Eyes biedt de unieke kans om dicht bij ambitieuze fotografen te komen die aan de vooravond van hun carrière staan.

Details & info

Previewdag: 16 september, ticketprijs €25 incl. drankje

Reguliere dagen: 17-20 september, ticketprijs €15

De Gashouder, Westergasterrein, Amsterdam

Website: fresheyesphoto.com

Instagram: @fresheyesphoto

Facebook: fresheyesphoto

Veiligheid en verantwoordelijkheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn staan voorop: voor zowel publiek als organisatie. Daarom zijn mondkapjes verplicht en krijgen bezoekers een tijdslot toegewezen. De productie van deze beurs volgt de laatste COVID-19 richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM.