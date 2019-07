MARCEL MOLLE (MODERATOR)

Marcel (1964) studeerde in 1988 cum laude af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Het jaar erop maakte hij een foto van president Bush sr. toen die zijn eerste bezoek aan Nederland bracht. Weer een jaar later, ging hij aan de slag als fotojournalist bij de Volkskrant. Vanaf dat moment deed hij veel aan binnenlandse nieuwsfotografie maar heeft hij onder meer ook als oorlogsfotograaf legio buitenlandse reizen gemaakt. Zo heeft hij

het conflict in voormalig Joegoslavië verslagen en werkte hij in Ethiopië, Oeganda en Cambodja. In 2000 kreeg hij de hoogst haalbare onderscheiding in fotojournalistiek Nederland: de Zilveren Camera voor een serie over de viering en ongeregeldheden van het kampioenschap van Feijenoord in 1999. Dat jaar werd hij ook uitgeroepen tot ‘Fotojournalist van het Jaar 1999’, onder andere dankzij een serie die

hij van de vluchtelingenproblematiek rondom de oorlog in Kosovo maakte. In 2009 werd hij gevraagd als juryvoorzitter voor de categorie Binnenlands Nieuws bij de Zilveren Camera en sinds 2015 is hij bestuursvoorzitter van de Zilveren Camera.

www.marcelmolle.com