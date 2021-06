Op dinsdag 8 juni, aanvang 19.00 uur, zal in de Grote Kerk Apeldoorn de boekpresentatie van Corbino’s Bijbel plaatsvinden. Er kunnen een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, kaarten hiervoor zijn a € 10,00 te koop via de website van Apeldoorn Photo. Voor iedereen die er niet bij kan zijn is de presentatie te volgen via een live stream. De link hiervoor is ook op de site te vinden.





Corbino laat in zijn Bijbel zien hoe zijn werk langs de strenge lat der zeven hoofdzonden gelegd kan worden met hoogmoed als grootste en belangrijkste parameter. Alle andere zonden komen daar uit voort. Het verlangen belangrijker of aantrekkelijker te worden bevonden dan een ander is, in de meerderheid van de gevallen, de principale aanjager van menselijk tekort.

Hoogmoed staat op gespannen voet met het wezen van fotografie; het sec vastleggen van la condition humaine. Met daarin oog voor al wat ons menselijk maakt. Niet een opgepoetste en versluierde blik op irrealiteit. Wat wil de mens zien van zichzelf? Wat is de waarde van een moment als het slechts een verzonnen realiteit is?

Corbino

Geboren op 14 oktober 1959 als Cornelis Maarten Corbijn van Willenswaard te Strijen, Hoeksche Waard. Derde zoon van een verpleegster en een dominee. In 1980 begint hij het grafische voor het fotografische bestaan. Sindsdien is hij werkzaam als zelfstandig beeldmaker, aanvankelijk slechts in de (portret)fotografie, maar vanaf 1993 maakt hij ook korte films en schrijft teksten.

De productieve autodidact vertikt het om mee te doen aan de zijns inziens fictieve scheiding tussen high-brow en low-brow, en zodoende kun je zijn werk zien aan chique kantoor- en galeriewanden. En net zo goed op krantenpagina’s, in concertzalen en reclameblokken. Hazes naast Maxima, Fortuyn naast Veldhoen, Terre des Hommes en Amsterdam Sinfonietta naast Universal, KPN en Houthoff.

Dat alles doordesemd van zijn strenge blik en rechte lijn. Zijn afkomst is ongemeen duidelijk en zijn handtekening herkenbaar in alles wat hij maakt. Geen wonder dus dat een overzicht van zijn werken, tevens een uitgebreide catalogus van de dubbeltentoonstelling, als een Bijbel is geconstrueerd.

Festivaljaar Apeldoorn Photo

De boekpresentatie Corbino’s Bijbel maakt deel uit van het fotofestivaljaar. Op de website apeldoorn.photo staan alle activiteiten vermeld. De agenda wordt steeds aangevuld met nieuwe onderdelen, waarbij variatie voorop staat. Naast (online) exposities zijn er tijdens de festivalperiode ook bijvoorbeeld workshops te volgen. Of bezoek de buitenexpositie van Stadsfotograaf Sven Scholten.

