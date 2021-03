NOWHERE – Imagining The Global City is er! Meer dan drie jaar lang hadden we gepland om het boek bij de première van de tentoonstelling te lanceren. We weten allemaal wat er gebeurd is: de musea zijn nog steeds gesloten, de tentoonstelling is opnieuw uitgesteld tot het begin van de zomer. Maar het boek is klaar en we kunnen niet wachten om het met u te delen. Dus laten we het in etappes vieren: de tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum aan het begin van de zomer, Art Rotterdam van 1-4 juli. Fase 1 is echter voor vandaag: met trots presenteren we onze nieuwste publicatie (co-published with Hartmann Books, DE): NOWHERE van Frank van der Salm!

De lijvige monografie, vormgegeven door Irma Boom, toont een wereld waarin Instagrammability lijkt te regeren; waarin de nieuwe werkelijkheid wordt gedicteerd door het verleidelijke beeld dat er (later) van kan worden gemaakt. Architectuur, design en stedelijk landschap, gestuurd door de mechanismen van het mondiale grootkapitaal. Dezelfde antiseptische schoonheid, over de hele wereld.

NOWHERE verzamelt het werk van Frank van der Salm van de afgelopen 25 jaar. Uit dit boek rijst het beeld op van een consumentgerichte, imaginaire metropool. Beelden – soms ondersteboven – bevragen elkaar over de werkelijkheid die ze representeren. Samen vormen ze het beeld van een stad die plotseling overal en nergens tegelijk lijkt te zijn, maar toch: hier nu. Inspirerende tekstuele bijdragen van Shumon Basar, Aaron Betsky en Urs Stahel, verbinden het oeuvre van Frank van der Salm met de wereld van design, architectuur, stedenbouw, kunst en fotografie.

Het groot formaat, 360 pagina’s tellende boek is verkrijgbaar in drie verschillende omslag/band combinaties, inclusief 16 pp.fold outs en is in hoge kwaliteit gedrukt bij Zwaan Lenoir. De publicatie wordt ondersteund door het Jaap Harten Fonds, Mondriaan Fonds, het Breeman Talle Fonds dat beheerd wordt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en onze donateurs via Voordekunst.

Luister naar Frank die vertelt over dit unieke project in dit korte Slices verhaal of ga naar onze online shop en bestel je favoriete editie (gesigneerde exemplaren beschikbaar)!

Voor meer informatie ga naar PARADOX.NL

Even interview met Frank van der Salm is te lezen in Pf #1 van 2021.