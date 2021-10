next

Op 21 november organiseert Beeldvoorziening samen met Beeldprofessionals de boekenbeurs in IJsselstein; een heerlijke mogelijkheid om weer bij elkaar komen, boeken te ruilen, te verkopen en aan te schaffen.

Ben je op zoek naar dat ene speciale exemplaar dat allang uitverkocht is, snuffel eens door de collectie van een verzamelaar.

Ben je fotograaf die de ambitie heeft om een boek te maken, maak dan eens een praatje met een vormgever en ga in gesprek met een uitgever.

Op zoek naar nieuw talent? Bekijk de dummies en proefexemplaren van studenten

Ontmoet collega’s, ontdek onbekende pareltjes in jullie beider verzameling.

Doe elkaar een plezier door boeken beschikbaar te stellen. Kom naar onze gezellige fotoboekenbeurs in Ijsselstein en ontmoet fotografen, verzamelaars, uitgevers en boekhandelaren.

Boekenbeurs 21 november 2021 – 13.00 -17.00 uur

Duur: 13.00 – 17.00 uur

Voor bezoekers is de beurs gratis. Meld je wel aan.

Dit kan op beeldvoorziening.nl/fotoboekenbeurs

Calumet Café

Doe even een ‘bakkie’ in het Calumet Café. Daar staat de koek en zopie klaar en kun je even lekker onderuit zakken om met elkaar bij te praten.

Fotoruilwand: doneer en adopteer je schatje.

Een boek maken is editen en daarbij sneuvelen je darlings weleens; foto’s die je zeer dierbaar zijn maar niet passen in je concept.

Kill your darlings, zeggen ze dan. Niet doen! Dat is wreed. Vermoord je schatjes niet en hou ze ook niet gevangen op je harde schijf maar doneer ze, geef ze een nieuwe eigenaar die ze koester én adopteer zelf een schatje.

Heb je altijd al een originele, gesigneerde print willen hebben van een collega-fotograaf, kijk dan op de fotoruilwand.

Je mag 5 foto’s mee nemen en ruilen. Print ze op A4, zet je naam in blokletters erbij, je handtekening en de datum van de opname.

Boekenbeurs 21 november 2021

Aanvang: 13.00 -17.00 uur

Adres: Newtonstraat 3, IJsselstein