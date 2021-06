Pf adviseert interessante fotoboeken die via PhotoQ Bookshop bij World Press Photo te koop zijn. Antonio Faccilongo – Habibi Antonio Faccilongo – Habibi

Antonio Faccilongo won vorig jaar met Habibi de FotoEvidence Book Award 2020. De Book Award wordt elk jaar uitgereikt aan een fotograaf wiens werk blijk geeft van moed en toewijding bij het nastreven van mensenrechten. Het project werd door een internationale jury geselecteerd om als boek te worden gepubliceerd. Habibi is een alternatief liefdesverhaal dat zich afspeelt in een van de langste en meest gecompliceerde hedendaagse conflicten, het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het volgt gezinnen in Palestina met mannen die lange straffen uitzitten in Israëlische gevangenissen, die sperma smokkelen en kunstmatige inseminatie gebruiken om kinderen te krijgen. De meeste media schilderen Palestina af als een oorlogsgebied. Habibi geeft een beeld van een slimme en niet-gewelddadige reactie op onderdrukking.

Antonio Faccilongo, Habibi, uitgeverij FotoEvidence, € 45,00

Ken Light: Midnight La Frontera

Tussen 1983 en 1987 nam Ken Light langs de grens tussen Californië en Mexico zijn Hasselblad-camera en flitser mee en reed midden in de nacht mee met US Border Patrol-agenten terwijl ze de Otay Mesa uitkamden op zoek naar ‘illegal aliens’. Hij was erbij toen ze werden gepakt – zowel door de autoriteiten als door de flitser van de fotograaf. De zwart-witbeelden zijn grimmige, geïmproviseerde mugshots in de woestijn, genomen op een moment van extreme kwetsbaarheid, toen hoop plaats maakte voor wanhoop. De foto’s van Light en de meeslepende memoires uit de eerste hand van José Ángel Navejas getuigen van de schrijnende nachtelijke grensovergang door mensen die wanhopig op zoek zijn naar een kans op een beter leven. Een dag nadat Navejas voor het eerst de Amerikaanse grens vanuit Mexico was overgestoken, werd hij gepakt en afgevoerd naar de straten van Tijuana. Onverschrokken kroop hij door een tunnel terug naar San Diego, waarna hij voor altijd in de Verenigde Staten bleef. In doordringende woorden en in geflitste beelden gevangen tegen het donker van de nacht, onderstreept Midnight La Frontera de strijd en het verzet van degenen die dagen en weken de gevaarlijke tocht maken in de verwachting te belanden in de Amerikaanse droom.

Ken Light, Midnight La Frontera, uitgeverij TBW Books, € 60,00

Carolyn Drake – Knit Club Carolyn Drake – Knit Club

Carolyn Drake’s meest recente oeuvre, een onheilspellende meditatie in de trant van de ‘Southern Gothic literature’, kwam voort uit haar samenwerking met een raadselachtige groep vrouwen die zichzelf losjes Knit Club noemden. De aard van de club is dubbelzinnig. Het is een kruising tussen een bende, een mystieke cultus en een groep vrienden die gebonden zijn aan geheimen die alleen zij delen. Het boek volgt een verhalende structuur die losjes is ontleend aan William Faulkners As I Lay Dying: niet één alwetende verteller, maar vele ongelijksoortige stemmen van bewustzijnsstromen. We voelen dat het auteurschap van de foto’s een samenwerking is, het resultaat van creatief spel tussen Drake en de club waarin ze zich bevond. Drake’s meesterlijke kleurgebruik schept een sfeer die de deur opent naar de spanning tussen het echte en het bovennatuurlijke. Uiteindelijk is wat we vinden niet grotesk, maar iets vitaals. Een gemeenschap die erin slaagt te bestaan ​​buiten de blik of controle van mannen. Vrouwen, kinderen en moeders hullen zich in maskers en mysterie om een ​​leven te leiden op hun eigen voorwaarden. Drake is de ontvanger van een Guggenheim-fellowship, naast vele andere prijzen, en werd in 2019 lid van Magnum Photos.

Carolyn Drake, Knit Club, uitgeverij TBW Books, € 60,00

Katie Burnett – Cabinet Fever Katie Burnett – Cabinet Fever

Cabin Fever is de eerste publicatie van de in New York gevestigde, Britse kunstenaar Katie Burnett en is op een zeer speelse en intuïtieve manier ontwikkeld. Burnett onderzocht de mogelijkheden van haar eigen omgeving en zichelf. Cabin Fever is een fotografische vertoning van 80 pagina’s met zelfportretten, maar niet de gebruikelijke soort. Binnen de titel speelt Burnett tot het uiterste met contrast en compositie, waardoor haar beelden soms onherkenbaar worden. Andere keren kun je duidelijk zien dat haar twee katten op de foto staan, of dat ze elastiekjes, sproeiers en alledaagse huishoudelijke artikelen gebruikt om op te gaan in haar abstracte visie. Bewegen en maken gaan bij Burnetts manier van werken hand in hand, en ze laat de kijker zien hoe het medium fotografie pure vreugde kan zijn. Het boek als geheel vormt een veelzijdig zelfportret.

Katie Burnett, Cabinet Fever, uitgeverij Art Paper Editions, € 30,00

Dawoud Bey – Street Portraits Dawoud Bey – Street Portraits

Tussen 1988 en 1991 maakte Dawoud Bey een serie portretten van Afro-Amerikanen in de straten van verschillende Amerikaanse steden. Met behulp van een grootformaat camera op een statief en een unieke positieve/negatieve polaroidfilm – die zowel een instant print als een herbruikbaar negatief creëerde – vroeg hij een dwarsdoorsnede van bewoners om voor hem te poseren. Hierdoor ontstond een ruimte van zelfpresentatie en performance in een stedelijke omgeving. Als onderdeel van de ontmoeting gaf Bey iedereen een kleine zwart-wit polaroid-afdruk van hunzelf om iets terug te geven aan de mensen die hem hadden toegestaan hun portret te maken. Elk portret in dit boek is een intieme ontmoeting met de persoon die je ziet. Betoverend, dankzij Dawoud Bey’s empathische benadering van zijn modellen. Als je hoop zoekt, vind je die hier.

Dawoud Bey, Street Portraits, uitgeverij MACK Books, € 50,00



Matt Stuart – Think Like a Street Photographer

Straatfotografie lijkt vaak op geluk, maar er zijn manieren om de kansen in je voordeel te laten omslaan, om je te helpen thuis te komen met een ‘blijvertje’. Matt Stuart gaat nooit de deur uit zonder zijn Leica en heeft in een periode van twintig jaar talloze schitterende straatfoto’s gemaakt. Hij legt zijn puristische en unieke speelse benadering van straatfotografie uit en laat de lezer vol ideeën achter om in zijn eigen fotografie te gebruiken. Geïllustreerd met honderd van Stuarts afbeeldingen is dit een mooie kans om te leren van een van de beste straatfotografen. De fotograaf onthult in 21 compacte hoofdstukken de zwaarbevochten vaardigheden en geheimen die tot zijn beste foto’s hebben geleid: van het begrijpen hoe je onzichtbaar kunt zijn in een drukke straat tot het ontdekken van kansen in de chaos van een menigte.

Matt Stuart, Think Like a Street Photographer, uitgeverij Laurence King, € 22,95