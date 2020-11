Uit heel India komen miljoenen Hindoes naar het religieus festival de Kumbh Mela, dat om de drie jaar in vier verschillende steden in India wordt gehouden. De Kumbh van Allahabad is de belangrijkste; daar vloeien twee voor de Hindoes heilige rivieren samen, de Ganges en de Yamuna.

Miljoenen pelgrims begeven zich in Allahabad op weg naar de Ganges, waar ze zich onder dompelen in het voor hen heilige water om zich van hun zonden te bevrijden. Het festival duurt zes weken en alle aanwezigen vinden onderdak in de speciaal voor dit festival gebouwde stad van tenten. Er zijn hele straten met slaapplekken, tempels, eetgelegenheden, wasgelegenheden en sinds kort ook toiletten.

Afhankelijk van de stand van de zon en de planeten zijn er optochten waar duizenden pelgrims, naga’s, saddhu’s, hoogwaardigheidsbekleders en goeroe’s op praalwagens aan deelnemen, op weg naar de rivier waar ze te water gaan. De naga’s gaan voorop. Nog eens duizenden mensen staan langs de weg te kijken naar dit schouwspel.

De Nederlandse fotograaf Gerda Kalmann is drie keer aanwezig geweest bij een Kumbh Mela en uit de duizenden foto’s die ze daar gemaakt heeft, heeft ze een selectie gemaakt voor dit boek. De opbouw van het boek weerspiegelt de chronologie van een dag van de Kumbh Mela.

Het boek met ISBN 978-90-824530-7-2 kost €47,50 en is te bestellen door haar een mail te sturen: gerdakalmann@ziggo.nl. Op website www.gerdakalmann.nl is meer over het boek en over de andere fotoprojecten van Gerda Kalmann te vinden.