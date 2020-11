‘Een paard! Een paard! Mijn koninkrijk voor een paard’, liet William Shakespeare de Britse koning Richard III op het slagveld uitschreeuwen. Een legende van de Bedoeïenen verhaalt dat Allah een handvol zuidenwind pakte, haar zijn adem inblies en het paard schiep, ‘dat zal vliegen zonder vleugels en zal overwinnen zonder zwaard’. Het paard is in de loop der tijden door dichters en schrijvers edelmoedig omschreven.

Paarden hadden een cruciale bijdrage in de geschiedenis van de mensheid; als lastdier, voor het voeren van oorlogen; als vervoermiddel en op de boerderij. Sinds de industriële revolutie is de status van het dier veranderd. Met de mechanisering van de landbouw en de intreding van de auto verloor het paard zijn praktische functie. Het werd een gezelschapsdier, voor recreatie, sport en therapie. Een minder gedocumenteerd deel van deze geschiedenis is het paard dat als voedsel dient.

In 1948 begon de grootvader van Heleen Peeters (BE) een bedrijf in wat velen nu als een taboe beschouwen: paardenvlees. In die tijd waren mensen arm, herstellen- de van de strijd van de Tweede Wereldoorlog. Er was veel vraag naar het vlees, omdat het een product van hoge kwaliteit was voor een betaalbare prijs. Maar nu, 70 jaar later, raakt de paardenvleesindustrie in verval.

Beginnend bij het familiebedrijf, verdiepte Peeters zich in de paarden (vlees) cultuur in België, Frankrijk, Italië, Polen, Argentinië, Uruguay, Kirgizië, de Verenigde Staten en Canada. Waarom wordt paardenvlees steeds minder populair? Wat gebeurt er met paarden als ze niet meer worden gegeten? Hoe verhouden we ons überhaupt

tot dieren? En hoe zit het met de noodzaak om onze vleesconsumptie te verminderen?

Dit rijk geïllustreerde boek voort de lezer van fokkers, wedstrijden en opvangcentra naar slachthuizen, fabrieken en slagers.