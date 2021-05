Misschien dat de ouderen onder ons nog herinneringen hebben aan de turfwinning in de Nederlandse veenkoloniën, voor de meeste Nederlanders is het iets dat we alleen kennen uit de geschiedenisboeken. Wanneer je echter ronddwaalt op het platteland van Ierland heb je het gevoel terug in de tijd te gaan, want hier wordt nog volop turf gestoken en gebruikt als brandstof. Een enkeling steekt de turf nog met de hand, maar meestal wordt het machinaal gedaan. Bo Scheringa maakt over de turfwinning in Ierland het boek PEAT.

Fotograaf Bo Scheeringa trof tijdens een van haar reizen naar Ierland een familie druk aan het werk om turf te oogsten. Het nostalgische beeld van deze familie en hele gebeuren rondom het turfsteken liet haar daarna niet meer los, ze is zich in het onderwerp gaan verdiepen en besloot zich een jaar op het Ierse platteland te vestigen. Ze ontdekte dat de turfwinning inmiddels ook een keerzijde heeft: veengebieden kunnen normaal gesproken grote hoeveelheden CO2 opslaan, maar na de turfwinning zijn ze niet meer in staat om CO2 op te nemen, integendeel, het worden dan juist enorme uitstoters van CO2! Inmiddels zijn de Ierse venen een natuurhistorisch monument van grote internationale waarde geworden. Met de Ierse venen dreigen de laatste hoogvenen van Europa te verdwijnen, elders in Europa zijn alle hoogvenen inmiddels ontgonnen, zo ook in Nederland.

In haar fotoboek PEAT vertelt Bo Scheeringa het verhaal over de mystieke schoonheid van de Ierse veengebieden, het belang om deze te beschermen en de vergankelijkheid van eeuwenoude Ierse tradities rondom het turfsteken. Wout de Vringer ontwierp een indrukwekkend boek, waarin de paginagrote foto’s en spreads je doen verlangen naar een eenvoudig leven van weleer.

Om de publicatie van PEAT mogelijk te maken is Bo een crowdfunding-campagne gestart, ter dekking van de drukkosten. Vindt u ook dat dit boek er beslist moet komen, steun haar campagne dan door het boek PEAT in de voorverkoop aan te schaffen of het doen van een donatie.

Dit kan op https://www.voordekunst.nl/projecten/11946-fotoboek-peat

Over Bo Scheeringa

Het stille, ruime, altijd veranderende landschap van haar directe omgeving in de provincie Groningen, heeft Bo Scheeringa (1961) vanaf ongeveer 2006 geïnspireerd om bewuster te gaan fotograferen. Bo studeerde drie jaar aan de Fotoacademie in Groningen, waar ze anders naar fotografie heeft leren kijken. Tegenwoordig zoekt Bo reflecties van haar eigen innerlijke wereld in haar modellen en de landschappen die ze fotografeert. Gevoelens van verlangen en melancholie spelen een rol en komen tot uiting in zowel haar ingetogen portretten als in haar landschapsfoto’s en documentaire werk.