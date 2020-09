De Nederlands-Chinese fotografe Xiaoxiao Xu reisde langs de Chinese Muur voor haar boek Watering my Horse. De muur zelf heeft Xu regelmatig gefotografeerd maar is desondanks niet het hoofdonderwerp. De muur verschijnt vaak op de foto als een decor van het dagelijks leven. Als je door het boek bladert proef je vooral het leven van de bewoners die vlakbij de muur wonen. “Ik zie de muur niet als het symbool van de macht van China. Ik wilde juist de andere kant laten zien. Wat wij weten over de Chinese Muur is niet compleet. Ik wilde het dagelijks leven van de mensen die bij de muur leven in beeld brengen.”

In het project Watering my horse speelt de muur de rol van het achterblijven van het Chinese platteland en de leegloop van de dorpen. “Ik ben helemaal in het Oosten van China, bij de zee, begonnen, want daar begint de muur. Van daaruit ben ik via het noorden naar het westen van China gegaan. In het noorden van China is heel weinig industrie en daarom trekken de jongeren massaal naar het zuiden, waar ik zelf vandaan kom. Daardoor wordt het noorden steeds leger.”

Wil je meer lezen? Koop dan Pf #6 de BredaPhoto Special. Of neem een abonnement. De expositie van Xiaoxiao Xu is te zien in de Grote Kerk in Breda.

Xiaoxiao Xu is geboren in 1984 in Qingtian, China. Toen ze veertien was, verhuisde ze naar Nederland. Zij studeerde cum laude af aan de Fotoacademie. Voor haar is fotografie meer dan een passie. Het is een noodzaak om een verhaal te bouwen en haar eigen positie in de wereld te bepalen. Zij maakte vijf boeken en had vele tentoonstellingen. Haar werk is tijdens BredaPhoto te zien in de grote kerk.

xiaoxiaoxu.com