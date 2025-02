Blik: kracht van de identiteit

terug

Van 6 maart t/m 6 april opent het Rietveldpaviljoen zijn deuren voor BLIK, een tentoonstelling waarin de kracht van identiteit centraal staat. Vier kunstenaars waaronder de fotografen Vivian Keulards en Bete van Meeuwennemen je mee in hun blik op hoe we onszelf en elkaar zien.

© Vivian Keulards, Massara, 2015, uniform

Vivian Keulards – Bij de marine wil ze zijn

Vivian Keulards is al 15 jaar conceptueel portretfotograaf met een diepe passie voor beeld. Haar werk, vaak verhalend en over langere periodes gemaakt, richt zich op jongeren en groepen die een extra stem kunnen gebruiken. Haar projecten doorbreken taboes en maken moeilijke onderwerpen bespreekbaar. In Bij de marine wil ze zijn keert Keulards terug naar een serie uit 2015, waarin ze jonge vrouwen in opleiding bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) portretteerde. Gefascineerd door hun transformatie tussen burger en uniform, legde ze hen vast in dubbelportretten. Nu, negen jaar later, zoekt ze hen opnieuw op. Hun blikken zijn veranderd – vastberaden, ervarener. De wereld is veranderd. De oorlog is dichterbij dan ooit.

© Bete van Meeuwen

Bete van Meeuwen – Free To Be Me

De Amsterdamse fotograaf Bete van Meeuwen staat bekend om diens visueel activisme. Met een scherp oog voor sociaal-politieke thema’s zoals representatie, gender, seksualiteit en Black joy, dagen diens beelden uit en zetten aan tot dialoog. Voor Free To Be Me, een project dat in BLIK voor het eerst in deze vorm te zien is, fotografeerde Van Meeuwen tachtig mensen op één dag. De serie, een krachtige combinatie van portretten en groepsfoto’s, viert de diversiteit van de mensheid. Het nodigt de kijker uit om te ontdekken hoe identiteit ons verbindt en hoe we samen een rijk en veelzijdig geheel vormen.

Naast fotografie is er in BLIK beeldende kunst te zien van Marloes Roskam en Sioe Jeng Tsao.

Alle informatie over deze expositie in het Rietveldpaviljoen, van 6 maart t/m 6 april, vind je op de website: Exposities | 033rietveldpaviljoen