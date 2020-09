PAUL CUPIDO – MUKAYU

Voor zijn recente fotografische werken uit Japan nam Paul Cupido het concept mukayu als uitgangspunt. Mukayu kwam op Cupido’s weg in een kleine ryokan (traditionele Japanse herberg), waar het concept werd toegelicht aan de hand van een citaat van Zhuang Zi, een klassieke filosoof van het Daoïsme, “Vanwege haar leegte zal een lege kamer gevuld worden met licht.”

Mukayu heeft te maken met ‘niet-bestaan’, ‘geen doel hebben’, of ‘de dingen zoals ze zijn’. Zoals Japanse architecten en tuinontwerpers al te goed weten is leegte nooit zomaar leegte, maar gevuld met beloftes en mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor Cupido’s poëtische beelden. Mukayu past vervolgens binnen het grotere raamwerk van Mu, waardoor Cupido’s werk is geïnspireerd sinds zijn eerste kunstenaarsboek, Searching for Mu (2017). Mu betekent zoiets als ‘niet-hebben’, en heeft te maken met het loslaten van het ego en het omarmen van het mogelijke. Cupido’s werk omarmt tevens het vluchtige, metamorfose, leegte en het mogelijke.

Cupido’s foto’s fungeren eerder als vertrekpunt dan als doel op zich. Ze lijken een houding van geduld, nieuwsgierigheid en openheid te vragen van de beschouwer. Ondanks de impliciete notie van de vluchtig- heid der dingen, heeft Cupido zijn werk gedrukt met intense aandacht en vakmanschap. Als hij beelden terugbrengt van zijn reizen, zoals de herhaaldelijke Japanreizen, focust Cupido op het vinden van de juiste balans tussen beeld, papier, inkt en het drukprocedé.

Met zijn werken (bescheiden van formaat maar formidabel qua beeldkracht), die zijn gedrukt op zelfge- maakt papier of Japans washi papier (organisch en imperfect), hoopt Cupido het hart meer te raken dan het hoofd. Zijn visuele gedichten, die bij elke gelegenheid in nieuwe constellaties worden gepresenteerd, maken aanspraak op het efemere en de wereld van muziek en dromen, waarin men opgetild kan worden. In de woorden van de kunstenaar zelf, “Het maken van foto’s is een natuurlijk proces in plaats van de natuur van buitenaf afbeelden. De foto is een echo van de gevoelens die ik had tijdens het proces. Dat hoop ik via de foto over te brengen op de eigen verbeelding en gevoelens van de beschouwer.”