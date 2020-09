next

Beroepsfotografen.be is de grootste beroepsvereniging in Vlaanderen voor iedereen die als zelfstandige ondernemer in hoofdberoep of in bijberoep professioneel actief is als fotograaf en/of videograaf en/of in de beeldindustrie. Wij komen op voor hun belangen en zorgen voor een sterke ondersteuning! Daarnaast zorgen we voor collegiale contacten, netwerking, advies en vorming. We houden beroepsfotografen op de hoogte van wat er gebeurt in het fotografisch -en ondernemerschapslandschap en staan hen bij met raad en daad. Bij Beroepsfotografen.be sta je er als professioneel fotograaf niet alleen voor!

Groeien als fotograaf en ondernemer

Met een groot aanbod aan infosessies, inspiratiereizen, opleidingen zowel online als offline, helpen we fotografen groeien als fotograaf én ondernemer. Ze leren hierbij niet enkel van experten, maar ook van elkaar. In onze community krijgen ze een stevige portie vakkennis en beroepsfierheid.

3-in-1 lidmaatschap

Belgische vakfotografen genieten bij beroepsfotografen.be van een 3-in-1 lidmaatschap en zijn ze ook automatisch lid van Unizo en FEP, Federation of European Photographers. Nederlandse leden en studenten worden enkel lid van Beroepsfotografen.be en behoren zo mee tot het grootste ondernemend netwerk in Vlaanderen, Brussel en Europa! Bovendien krijgen onze leden veel kansen om zichzelf in de kijker te zetten op internationale kwalificaties en wedstrijden.

Zoek een fotograaf

Leden van de Beroepsfotografen kunnen eigen pagina kan aanmaken op onze website om zichzelf aan te prijzen bij potentiële klanten, die fotografen kunnen selecteren op de verschillende categorieën/niches.

Verzekerd tegen schade en diefstal ter waarde van € 2.500

Een ongeluk is snel gebeurd. Onze Belgische leden zijn AUTOMATISCH verzekerd tegen diefstal, brand, waterschade en ongeval van je fototoestellen, lenzen, filters en flitser voor maximaal bedrag van 2.500 euro.

Meer informatie vind je op beroepsfotografen.be