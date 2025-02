Beurzen beeldprojecten over natuur

terug

Stichting Oog op de Natuur zoekt voor het vijfde jaar vijf fotografen met beeldprojecten die weten te raken en op professionele wijze de schoonheid, waarde of kwetsbaarheid van de natuur laten zien.

© Michiel van Noppen, A beacon of Hope

Jaarlijks steunt de stichting vijf fotografen bij het realiseren van een project over de natuur of de relatie tussen mens en natuur. Aanvragen voor een beurs moeten uiterlijk 31 maart binnen zijn. Per beurs wordt een bedrag van 5.000 tot maximaal 15.000 euro toegekend.

Theo Bosboom, coördinator: “Al voor de vijfde keer kunnen we fotografen ondersteunen bij het realiseren van hun projecten. Dat is belangrijker dan ooit, want het is tegenwoordig erg lastig voor fotografen om projecten gefinancierd te krijgen. Zonder steun bestaat het risico dat belangrijke en urgente projecten niet van de grond komen. We kijken erg uit naar de nieuwe aanvragen en zijn trots op alle impactvolle projecten die we de afgelopen jaren hebben kunnen steunen, van onder andere de fotografen Eddo Hartmann, Jan van IJken en Tina Farifteh.”

Beeldverhalen met impact

De projecten die Stichting Oog op de Natuur zoekt, kunnen gaan over actuele en urgente problemen zoals droogte, klimaatverandering, ontbossing of verlies van biodiversiteit. Maar ook een project met een verrassende blik op dieren, planten of natuurgebieden kunnen in aanmerking komen. De projecten mogen journalistiek, documentair, kunstzinnig of multidisciplinair van aard zijn.

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld door een externe toekenningscommissie. Deze heeft een nieuwe samenstelling gekregen door de toetreding van Annette Behrens en Loek Buter. De overige leden zijn Diana Bokje, Bart Siebelink en Jeroen Toirkens. Zij letten bij de beoordeling vooral op de kracht van de boodschap, de beoogde impact van het project en de kwaliteit van de fotografie. Naast een inhoudelijke beschrijving van het project en de verwachte impact vraagt Stichting Oog op de Natuur bij een beursaanvraag ook naar een portfolio waaruit de kwaliteit van de fotograaf blijkt.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over Stichting Oog op de Natuur, de beurzen en de eerder ondersteunde projecten opoogopdenatuur.nl.

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Theo Bosboom, coördinator Stichting Oog op de Natuur Telefoon: 06 1101 2909

E-mail: info@oogopdenatuur.nl