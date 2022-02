Hilversum – De Zilveren Camera expositie, met de beste nieuwsfoto’s van het afgelopen jaar, opent op zaterdag 12 februari in Museum Hilversum. Nieuwsfotografie gaat over alles wat er in de samenleving speelt, zet onderwerpen op de agenda en legt ontwikkelingen vast die de basis vormen van het collectief geheugen. Winnaar van de Zilveren Camera 2021 is de foto waarop Kajsa Ollongren het Binnenhof verlaat na een positieve coronatest. Deze en 225 andere bekroonde beelden zijn tot en met 3 april in Museum Hilversum te zien. Een prachtige, eindeloze dwaaltocht langs grote en kleine verhalen.



Het jaar 2021 stond in het teken van COVID-19 en de formatie. Een jaar met overstromingen in Europa, de uitgestelde Olympische Spelen en Max Verstappen die wereldkampioen werd in de Formule 1. De winnende foto is gemaakt door Bart Maat. Hij maakte de foto van verkenner Ollongren met openhangende jas en paperassen onder haar arm die wegloopt van het Binnenhof omdat ze positief getest was. Op de aantekeningen die ze draagt is te lezen ‘Positie Omtzigt, functie elders’. De jury roemt de foto omdat het een treffend voorbeeld is van het juiste moment en meer is dan de veroorzaker van een politieke crisis, die de formatie maanden vertraagde. Maar ook omdat het de discussie aanzwengelde over de huidige bestuurscultuur

Tentoonstelling

Museum Hilversum toont voor de zevende keer de expositie met de bekroonde foto’s van het afgelopen jaar. Naast alle winnende nieuwsfoto’s in tien categorieën, zijn ook de winnaars voor de Prijs voor Storytelling, de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar en de Paul Peters Fotoprijs voor sociale fotografie te zien. De Stichting De Zilveren Camera en Museum Hilversum hebben eerder dit jaar de samenwerking verlengd tot april 2025. Beide zijn blij met de samenwerking en het verblijf in Hilversum.

Buiten en buiten

Museum Hilversum rolt de rode loper uit en organiseert samen met ondernemers een buitenexpositie om nog meer mensen te laten kennismaken met de Zilveren Camera. De route start met grote doeken bij de Kwekerij op het stationsplein en loopt door de Leeuwenstraat, Kerkstraat, Gooische Brink en eindigt in het museum. In 15 etalages van winkels en op 9 torens in de binnenstad van Hilversum zijn grotendeels foto’s te bekijken die niet in het museum zijn te zien. Met de gratis App komen de foto’s nog meer tot leven.

De Zilveren Camera is van zaterdag 12 februari tot en met zondag 3 april in het museum te zien. De buitenroute van het stationsplein naar Museum Hilversum is mogelijk gemaakt door steun van Stadsfonds Hilversum, de Gemeente Hilversum en de ondernemers op de route die hun etalage beschikbaar hebben gesteld: Van Wonderen Schoenmode, Platenhuis ’t Oor, The Skiff Liquor Store, Chocolate Company Cafe, Casa Hilversum, Juicy Fashion, Coffee Fellows, De Gooise Matras, Steppin Out Outlet, ANWB Winkel, Good Grounds, Morpheus Slaapvoorlichters, Mat Store, Appel & Ei Hilversum, Differenza Women’s Wear.