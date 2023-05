Bertien van Manen in SCHUNCK Museum

Over Bertien van Manen Fotograaf Bertien van Manen (Den Haag, 1942) wordt gezien als een van de vernieuwers van de documentairefotografie. Over de hele wereld fotografeert zij mensen in huiselijke situaties in gebieden waar politieke en sociaal-maatschappelijke veranderingen plaatsvinden. Van Manens fascinatie voor mijnwerkersgemeenschappen komt voort uit haar jeugd. Zij groeide op in Heerlen, voormalig centrum van de Oostelijke Mijnstreek, waar haar vader werkte als ingenieur voor de Staatsmijnen. Van Manen zat op school met kinderen van mijnwerkers en voelde zich op haar gemak in de warme en pretentieloze gezinssituaties bij hen thuis. Kenmerkend voor Van Manens werk is dat zij erin slaagt dicht bij haar onderwerp te komen. In plaats van op en neer te reizen naar een plek dompelt zij zich onder in de plaatselijke cultuur en leeft zij samen met de mensen wiens leven ze documenteert. Van Manen fotografeerde ook in onder andere Hongarije, China en gebieden in de voormalige Sovjet-Unie. Haar werk is wereldwijd tentoongesteld in musea als Museum of Modern Art in New York, Maison Européenne de la Photographie in Parijs, Stedelijk Museum Amsterdam en FOAM Amsterdam.