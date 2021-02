Winnaar Prijs voor Storytelling 2020 Zilveren Camera. Beri Shalmashi en Lyangelo Vasquez winnen met de interactieve documentaire Big Village de Prijs voor Storytelling.

Big Village is een project dat de bezoeker meeneemt naar het hoofdkwartier van de Koerdische verzetsbeweging tegen de islamitische regering in Iran uit de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Regisseur Beri Shalmashi toont door middel van verhalen van oud-bewoners van het dorp Gewredê in de bergen een reconstructie van het peshmerga-kamp. Het is ook de plek waar ze als baby mee naar toe werd genomen door haar ouders toen zij als Koerdische opstandelingen vluchten voor het regime van de ayatollahs in Iran. Na twee jaar in het dorp te hebben gewoond, vluchtten ze uiteindelijk naar Nederland, waar Beri opgroeide.

Juryoordeel

Het oordeel van de jury was unaniem. “Alles klopt aan dit project: het journalistieke verhaal en de waanzinnige interface, waarbij heel goed gebruik is gemaakt van de caleidoscopische vertelvorm. Het verhaal van Big Village speelt zich af op een plek en in een tijd die alleen nog in de herinnering bestaat. In een immersieve 360º geïllustreerde omgeving wordt het dorp Gewredê en zijn oude bewoners door middel van archiefmateriaal en interviews tot leven gewekt. Je wordt meegezogen in hun persoonlijke verhalen en krijgt inzicht in het onderliggende politieke conflict dat ervoor zorgde dat een grote gemeenschap Koerden nu in diaspora leeft .Het verhaal is op een persoonlijke en vernieuwende wijze verteld. Er is een goede balans tussen illustraties, fotografie, video, archiefmateriaal en vormgeving. Het geheel is online te bekijken en wordt gedoseerd door enkele hoofdpersonen verteld. Zij nemen je mee naar een wereld waarvan iedereen zou moeten weten dat deze heeft bestaan”, aldus de Prijs voor Storytelling juryvoorzitter Sara Kolster.

2E PRIJS – PRIJS VOOR STORYTELLING – MICHELLE PIERGOELAM – THE UNTANGLED TALES

Het project ‘The untangled tales’ visualiseert verhalen uit de tijd van de slavernij over het fantasiefiguurtje Anansi de Spin en door de verschillende manieren waarop een hoofddoek gevouwen kan worden. De verhalen over de spin die, hoewel fysiek zwak, in staat bleek de tijger te verslaan, stelden slaven in staat hun gedachten onderling te delen, zonder dat hun meesters hen begrepen. De verhalen vinden hun oorsprong in Afrika en werden in Suriname van generatie op generatie doorgegeven. Ook de hoofddoeken, of Angisa’s, die de vrouwen droegen, bevatten verborgen verhalen en wijsheden in de ingewikkelde plooien en vouwen, die alleen leesbaar waren voor de ingewijden. 3E PRIJS – PRIJS VOOR STORYTELLING – BEBE BLANCO AGTERBERG – A MAL TIEMPO, BUENA CARA / IN BAD WEATHER, A GOOD FACE Nadat de Spaanse dictator Francisco Franco overleed in 1975 moest Spanje besluiten hoe de overstap te maken naar een democratie. In 1977 werd het Pacto del Olvido (Pact van Vergeten) gesloten: een door de overheid opgelegde afspraak om te laten vergeten wat in het verleden was gebeurd. Niemand werd verantwoordelijk gehouden voor misdaden die zij hadden gepleegd, feiten werden aangepast en nieuwe waarheden werden gepresenteerd. Zo ontstond er langzaam een nieuwe historische waarheid. Dit project kijkt naar hoe een samenleving om kan gaan met wreedheid uit het verleden door het visualiseren van herinneringen en het laten zien van relieken die het huidige landschap domineren. Het is een geconstrueerd verhaal met beelden die gaan over hoe herinneringen verstrengeld zijn met de realiteit en hoe deze een blijvende invloed kunnen hebben op het dagelijks leven.