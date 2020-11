Het bestuur van De Zilveren Camera heeft een nieuwe jury samengesteld, in de aanloop naar de editie 2020. Deze jury, die zoveel mogelijk het huidige medialandschap representeert, wordt voorgezeten door Natalia Toret (Chef Fotoredactie van NRC Handelsblad), waarmee zij Marc Prüst opvolgt.

“We hebben per categorie zoveel mogelijk variatie gecreëerd. Van fotograaf tot beeldredacteur en van journalist tot digital storyteller”, legt Eva de Vos, bestuursvoorzitter bij de Zilveren Camera en Chef Beeldredactie van Het Parool, uit. “Alleen zo kunnen we tot een winnaar komen die dit veelzijdige nieuwsjaar kan dragen.”

Niet alleen fotografisch, maar ook voor de beeldmakers was het in veel opzichten een bewogen jaar. Juryvoorzitter Natalia Toret: “Het afgelopen jaar stond en staat grotendeels in het teken van Covid-19. Onze levens zijn veranderd, ook die van fotografen. Hoe hebben zij de impact van het coronavirus in beeld gebracht?”

Ook de Prijs voor Storytelling heeft een nieuwe voorzitter: zelfstandig ontwerper en regisseur Sara Kolster. “Ik kijk ernaar uit om verrast te worden door originele fotoverhalen die in vorm en techniek nieuwe grenzen verkennen”, aldus Kolster.

CATEGORIEËN EN PRIJZEN

Deeljury’s kennen prijzen toe in verschillende categorieën: Nieuws Binnenland, Nieuws Regio, Nieuws Internationaal, Documentair Nationaal, Documentair Internationaal, Sport, Kunst Cultuur & Entertainment en Politiek. Dit jaar zijn daar twee nieuwe categorieën aan toegevoegd: Natuur en Wetenschap en Portret, waarmee de categorie ‘Personen in het Nieuws’ is komen te vervallen.

De categoriewinnaars dingen vervolgens mee naar de Canon Zilveren Camera: de meest prestigieuze fotojournalistieke prijs van Nederland. Met de Prijs voor Storytelling wil de Zilveren Camera ruimte te scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in de fotojournalistiek en documentaire fotografie. Daarnaast kan er worden ingezonden voor de Paul Peters Fotoprijs voor sociaal geëngageerde fotografie, wordt de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar vergeven aan de categoriewinnaar van ‘Sport’ en kan er na de uitreiking worden gestemd op één van de tien genomineerde foto’s voor de Publieksprijs.

JURYSAMENSTELLING ZILVEREN CAMERA 2020

Juryvoorzitter: Natalia Toret, Chef Foto NRC

Secretaris: Erik Vroons, Redacteur, Curator en Schrijver

Nieuws Nationaal

Jasper Juinen, Managing Picture Editor Financieel Dagblad (voorzitter)

Avinash Bikhie, Politiek Verslaggever NU.nl

Pauke van den Heuvel, Plaatsvervangend Chef NRC

Nieuws Regionaal

Raounak Khaddari, Journalist Het Parool (voorzitter)

Reyer Boxem, Fotograaf

Remy Frints, Beeldredacteur/coordinator Beeld de Limburger

Nieuws Internationaal

Ahmet Polat, Voormalig Fotograaf des Vaderlands, Influencer en fotograaf (voorzitter)

Armand Hagens, Senior key account executive Getty Images

Dick Moller, Chef Foto Telegraaf

Documentair Nationaal

Gabriel Eisenmeier, Fotoredacteur bij De Volkskrant (voorzitter)

Maurice Boyer, Freelance Fotograaf

Ronit Palache, Journalist en auteur

Documentair Internationaal

Ruben Terlou, Documentairemaker (voorzitter)

Seada Nourhussen, Hoofdredacteur OneWorld

Kees Metselaar, Fotograaf, Beeldarchivaris en Lecturer Photography

NSP-ZC Sport

Barbara Barend, Hoofdredacteur Heldenmagazine (voorzitter)

René Bouwman, Freelance Fotograaf

Marcel van Hoorn, Fotograaf, Winnaar NSP-ZC 2019

Kunst, Cultuur & Entertainment

Cecile van der Harten, Manager Image Department Rijksmuseum (voorzitter)

Rahi Rezvani, Fotograaf

Merel Kappelhof, Hoofd Communicatie Foam Fotografiemuseum

Portret

Gitima van der Putten, Beeldredacteur Het Parool (voorzitter)

Roland Buiting, Oprichter en Eigenaar Lumen Photo

Linda Stulic, Fotograaf en regisseur

Politiek

Arendo Joustra, Hoofdredacteur Elsevier Weekblad (voorzitter)

Shirin Mirachor, Directrice (A)WAKE

Celine Kroon, Freelance Beeldredacteur

Natuur en Wetenschap

Arnold van Bruggen, Journalist en mede-eigenaar Prospektor (voorzitter)

Jasper Doest, Fotograaf

Rosanne Kropman, Journalist

Publieksprijs

Karin Hollaar, Chef Foto ANP (voorzitter)

Narda van ’t Veer, Founder The Ravenstijn Gallery

Jan-Dirk van der Burg, Fotograaf des Vaderlands

William Rutten, Fotograaf

Paul Peters Fotoprijs

Nicole Segers, Documentair fotograaf, mentor/docent Fotoacademie (voorzitter)

Harry Heuts, Zelfstandig allround fotograaf

Diane van der Marel, Founder/oprichter MIAP Foundation

Ruud Rogier, Fotojournalist/documentairema ker

Cigdem Yuksel, Fotograaf

Secretaris: Femke Rotteveel, Directeur FOTODOK

Prijs voor Storytelling

Sara Kolster, Zelfstandig ontwerper en regisseur (voorzitter)

Yara van der Velden, Beeldredacteur bij De Correspondent

Aart Jan van der Linden, Interactive developer en video editor

Khalid Amakran, Fotograaf/videomaker

Emma Lesuis, Storyteller

Secretaris: Nicole Robbers, Onafhankelijk beeldredacteur