Op 12 november presenteerde Bastiaan Woudt en Kahmann Gallery hun nieuwste fotoboek ‘Amsterdam Portraits’ in het Conservatorium Hotel te Amsterdam. Voor dit boek fotografeerde Woudt Amsterdammers uit alle bevolkingslagen en stadsdelen. Op deze manier weerspiegelt dit boek de Nederlandse hoofdstad in al zijn diversiteit.

Bastiaan Woudt portretteerde afgelopen voorjaar en zomer Amsterdammers, samen met galeriehouder en fotografie entrepreneur Roy Kahmann. Hiervoor parkeerden beide mannen hun mobiele studio in verschillende stadsdelen, om zo de meest uiteenlopende inwoners voor hun lens te krijgen. Dit leverde een prachtige serie foto’s op, waarin inwoners van alle leeftijden, afkomsten en beroepen zijn vertegenwoordigd. Van anoniem tot Bekende Nederlander. Deze portretfoto’s verschenen vanaf augustus al wekelijks paginagroot in Het Parool. Nu komen de foto’s samen in het boek ‘Amsterdam portraits’, dat ons zo toont hoe Amsterdam er nu uitziet.

Wil jij kans maken op een exemplaar van ‘Amsterdam Portraits’? Doe dan mee en vul het wedstrijdformulier in!

Over Bastiaan Woudt

Bastiaan Woudt maakte de afgelopen zes jaar een razendsnelle opmars als fotograaf. Hoewel hij in 2013 zonder enige ervaring of opleiding begon, ontwikkelde hij onder begeleiding van Roy Kahmann in korte tijd een uitgesproken stijl: abstract maar scherpzinnig, met een ongekend oog voor detail. Woudt heeft zichzelf onderwezen door fotoboeken te verslinden en musea en beurzen te bezoeken. Hier ontstond zijn voorkeur voor klassieke onderwerpen als portretten en naakten.

In 2017 won Woudt de beurs van de Van Vlissingen Art Foundation als grootste talent van het jaar, wat hem de mogelijkheid gaf de serie ‘Karawan’ in Marokko te maken. In deze serie combineerde Woudt meerdere disciplines – portret, landschap, stilleven –in een samenhangend verhaal over zijn visie op Marokko. Een jaar later maakte hij een serie prachtige portretten van de bevolking van Oeganda voor het project ‘Mukono’.

Portretten

Een van de specialiteiten van Woudt is het maken van portretten. Zelfs als hij maar een kort moment doorbrengt met zijn onderwerp, zoals in de mobiele studio van Amsterdam Portraits, weet hij zijn of haar essentie snel te vangen in een iconisch beeld. Hierbij let hij niet alleen op gelaatstrekken, want ook een typerende lichaamshouding, kleding of attributen kunnen veel zeggen over de geportretteerde.

Wil jij kans maken op een exemplaar van ‘Amsterdam Portraits’? Doe dan mee en vul het wedstrijdformulier in!