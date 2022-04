In de solotentoonstelling Twist presenteert Museum Kranenburgh vanaf zaterdag 16 april 2022 studio- en reisfotografie van fotograaf Bastiaan Woudt. Twist is de eerste museale tentoonstelling van de in Bergen opgegroeide Woudt die de afgelopen jaren internationaal wist door te breken met onder meer zijn iconische en tijdloze zwart-wit portretten. Zijn solo past in Kranenburgh, dat graag het podium geeft aan uitzonderlijk Bergens talent van wie het werk zich op interessante en succesvolle wijze verhoudt tot internationale ontwikkelingen.

Geïnspireerd door historische voorbeelden en met behulp van moderne digitale technieken roept Woudt sferen op van de traditionele analoge fotografie. Tegelijkertijd zijn zijn foto’s eigentijds en onbetwistbaar van zijn hand. Zijn portretten en reisfotografie gaan nadrukkelijk over vorm, structuur en materialiteit; toch liggen er heel verschillende werkprocessen aan ten grondslag.

Bastiaan Woudt – Twist omvat ca. vijfentwintig groot formaat werken afkomstig uit internationale collecties van galeries, particulieren en instellingen en is te zien van 16 april t/m 18 september 2022 in de nieuwbouw van Museum Kranenburgh. Bij deze tentoonstelling is een speciaal publieksprogramma ontwikkeld. Meer informatie hierover volgt op kranenburgh.nl/te-doen.

Woudt: “Mijn tentoonstelling in Museum Kranenburgh is een droom die uitkomt. Temeer omdat ik opgegroeid ben in Bergen en dus het museum goed ken.”

Essentie in zwart-wit

Geïnspireerd door beroemde fotografen zoals Man Ray, Irving Penn en Richard Avedon begint autodidact Bastiaan Woudt ruim tien jaar geleden met fotograferen. In de voetsporen van deze analoog werkende grootmeesters maakt Woudt eigentijdse studiofotografie met gebruik van digitale technieken.Hij verwerft razendsnel internationale bekendheid met zijn werk, dat is te herkennen aan de combinatie van krachtige zwart-wit contrasten en, tegelijkertijd, een fluweelzachte textuur.

Volgens de fotograaf leidt kleur alleen maar af van het beeld. De grafische kracht van fotografie, de lijnen, vormen en texturen komen volgens Woudt het beste tot hun recht zonder kleur. Daarin zit voor hem de essentie van fotografie: een beeld in zwart-wit neemt een stukje van de realiteit weg. Woudt is dan ook niet op zoek naar een realistische weergave van een plek, persoon of object. Hij wil de toeschouwer ‘meenemen’ in een beeld, en deze zijn eigen ideeën gevoelens hierbij laten ontdekken.

Vorm structuur en materialiteit

Het is onder meer zijn studiowerk waar Woudt de afgelopen jaren internationaal mee is doorgebroken. De heldere lijnen en cirkelvormige objecten in zijn portretten kenmerken ‘een echte Bastiaan Woudt’ en benadrukken dat zijn beelden draaien om vorm, structuur en materialiteit. Dit geldt ook voor zijn reisfotografie. Toch is de werkmethode van Woudt tijdens zijn reizen een geheel andere dan die in zijn studio. Vaak heeft hij op reis maar enkele seconden om een beeld vast te leggen, waar hij in de studio eindeloos kan experimenteren. Maar of hij nu op reis is of aan het werk in zijn Alkmaarse studio, een beeld ontstaat op het beslissende moment, zoals fotograaf Henri Cartier-Bresson het al formuleerde: wanneer een visueel hoogtepunt samenvalt met een dramatisch hoogtepunt.

Bastiaan Woudt

Bastiaan Woudt (1987) groeit op in Bergen. Hij maakt fotoseries tijdens reizen naar Marokko, Oeganda en Nepal. In 2014 ontvangt Woudt een nominatie voor de SO Awards, in 2015 wordt hij uitgeroepen tot New Dutch Photography Talent. In 2016 noemt het British Journal of Photography hem als een van ‘the ones to watch’, en ontvangt hij de Van Vlissingen Art Foundation Prize. Zijn werk wordt internationaal gerepresenteerd door Bildhalle Amsterdam, Bildhalle Zürich, Atlas Gallery, Londen en Jackson Fine Art, Atlanta (VS). Naast zijn vrije werk maakt Woudt fotografie in opdracht voor tijdschriften als Britse Vogue Harper’s Bazaar, New York Magazine, Volkskrant Magazine en l’Officiel. Woudts fotografie was te zien tijdens toonaangevende fotografiebeurzen als Paris Photo, Photo London, Art Miami, Photo Shanghai, APAID New York en PAN Amsterdam en werd succesvol geveild bij onder meer Christie’s, Sotheby’s en Phillips.