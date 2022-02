Fotograaf Bart Maat is de winnaar van de Zilveren Camera 2021. Met zijn foto “Positie Omtzigt, functie elders”. De jury koos dit jaar met een meerderheid van de stemmen voor de foto die Bart Maat maakte van verkenner Ollongren. Nadat zij positief was getest op corona verliet zij het Binnenhof met aantekeningen in haar hand met daarop geschreven ‘Positie Omtzigt, functie elders’.

Juryoordeel

Het is moeilijk om rondom het Binnenhof vrij te kunnen fotograferen, veel momenten zijn strak geregisseerd. Hoewel dit een toevallig moment is met grote impact, is het niet toevallig dat de foto gemaakt is door een fotograaf die helemaal bekend is rondom het Binnenhof. De fotograaf stond op het juiste moment op de juiste plek en veroorzaakte naast een politieke crisis die de formatie maanden vertraagde, ook een discussie over de huidige bestuurscultuur. Bij het horen van de woorden ‘functie elders’ zullen velen ook over een aantal jaar nog deze foto op hun netvlies hebben staan. Daarom is dit beeld verkozen als de foto van het jaar 2021.

2021

“2021 stond, net als het jaar daarvoor, in het teken van COVID-19. We gingen van start met een lockdown, in de zomer heropende de samenleving en vervolgens eindigden we weer met strengere maatregelen. Het was ook een jaar waarin er veel gebeurde in de politiek. Het kabinet bood op 15 januari 2021 zijn ontslag aan, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen als reactie op de toeslagenaffaire. In juli vonden er overstromingen in Europa plaats die enorme schade aanbrachten en waarbij enkele honderden slachtoffers vielen. De overstromingen waren het gevolg van aanhoudende regenbuien, meerdere rivieren en beken stroomden over. Ook werd er nog veel gesport dit jaar. Zo waren er de uitgestelde Olympische Spelen, was er het EK voetbal en Max Verstappen werd wereldkampioen in de formule 1. Al deze onderwerpen zagen we terug in de inzendingen.” aldus Natalia Toret – juryvoorzitter, De Zilveren Camera