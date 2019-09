Tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Internationaal Theater Amsterdam, is de Theaterfotografie Prijs 2019 uitgereikt aan fotograaf Bart Grietens voor zijn serie over de voorstelling Paradijsvertraging van Collectief Het Paradijs. De prijs is een beeldje van kunstenaar Casper Faassen.

De jury over Paradijsvertraging van Bart Grietens: ‘De hele serie spat van de dynamiek, emotie en energie. Elke foto leeft en intrigeert. Dit is intelligente scènefotografie in de puurste vorm, waarbij door slimme focus vrijwel elk beeld verbonden wordt met een belangrijk thema uit de voorstelling.’

Dit jaar nomineerde de jury van de Theaterfotografie Prijs drie fotografen. De andere genomineerden waren Fred Debrock (Beginners) en Bas de Brouwer (Plankton). De jury bestaat uit vakfotograaf Anna van Kooij (voorzitter), theaterproducent Fred Boot, vakfotograaf Chris van Houts, regisseur Daria Bukvić, ex-theaterdirecteur Bart van Mossel en acteur Rein Hofman.

De Theaterfotografie Prijs is voor het eerst in 2015 uitgereikt aan Sanne Peper. De winnaar in 2016 was Erik Franssen en in 2017 ging de prijs naar Kurt Van der Elst. Vanaf 2017 is besloten om de prijs tweejaarlijks toe te kennen. De Theaterfotografie Prijs 2019 wordt mogelijk gemaakt door New Productions. Waardering voor het vakmanschap van de professionele fotograaf en de theatermakers komen samen in deze prijs. Tijdens het Nederlands Theater Festival (5 t/m 15 september) werden alle genomineerde foto’s tentoongesteld.