Het Nederlands Fotomuseum brengt dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij honderd indrukwekkende beelden uit de Nederlandse fotografie bij elkaar in een permanente Eregalerij. De foto’s hebben stuk voor stuk iconische waarde, door hun maatschappelijke betekenis en hun artistieke kwaliteit, en zij vertellen samen het verhaal van het begin van de fotografie in Nederland tot vandaag (1840-2020).

Internationale uitstraling

’Het is fantastisch dat het Nederlands Fotomuseum met deze bijdrage van de BGL op een inspirerende manier een groot publiek kan tonen wat Nederland aan fotografie in huis heeft‘, zegt directeur Birgit Donker. ‘Een bezoek aan de Eregalerij wordt een unieke ervaring die de bezoeker een overzicht geeft van de ontwikkeling in de Nederlandse fotografie in honderd beelden. Hiermee verstevigt het museum zijn betekenis als een nationaal museum, met internationale uitstraling, maar ook stevig verankerd in Rotterdam’.

Als vaste partner van de BankGiro Loterij ontvangt het fotomuseum bijna 280.000 euro. Daarnaast krijgt het museum een extra schenking voor de Eregalerij van 500.000 euro. Met de bijdrage van de BankGiro Loterij kan de tentoonstellingwerkelijk onvergetelijk worden. Voor de Eregalerij wordt de extra 2000 m2 gebruikt, die dankzij de gemeente Rotterdam en de Stichting Droom en Daad dit jaar aan het museum is toegevoegd.

Het Nederlands Fotomuseum wil zo veel mogelijk publiek bereiken en zoekt daarom samenwerking met partners voor de programmering en voor de marketing met onder meer een outdoor campagne onder de titel ‘Nederlandse foto’s sieren de straten’.

De opening van de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie vindt plaats op 30 september 2020.

Met dank aan:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Gemeente Rotterdam | BankGiro Loterij | Prins Bernhard Cultuurfonds | Wertheimer Fonds | Stichting Droom en Daad

Corporate Partner collectie: Nationale-Nederlanden

Corporate Partner photography award: Somfy

Nederlands Fotomuseum Openingstijden

Wilhelminakade 332

Dinsdag t/m zondag 11 tot 17 uur

3072 AR Rotterdam

www.nederlandsfotomuseum.nl