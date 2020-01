Melkweg Expo geeft in de expositie ‘Bad Feminist’ het woord aan hedendaagse feministische kunstenaars. Een nieuwe generatie die beeld en taal inzet om feministische kwesties aan te snijden en voor wie de positie van de vrouw een belangrijk thema is in hun werk. Vrijdag 7 februari opent de tentoonstelling, die tot en met Internationale Vrouwendag op 8 maart gratis te bezoeken is.

Wanneer ben je een feminist? Kan je jezelf wel een feminist noemen als je vrouwonvriendelijke porno kijkt of hiphop luistert? Roxane Gay gaf het in 2014 al aan in haar verzameling essays ‘Bad Feminist’, waarin ze haar innerlijke tegenstrijdigheden openbaart. Feminisme is geen wedstrijd in onberispelijkheid en toen ze begreep dat ze het nooit helemaal goed zou doen, omarmde ze de titel feminist.

Melkweg Expo biedt een platform aan de hedendaagse feministische beweging in de kunst. De activistische kunstenaars creëren een universum voor the bad, the bold and the brave feminist. Ze richten hun pijlen op oude patriarchale systemen en woorden, seksisme in muziek en moedigen de uitwisseling van standpunten over feministische thema’s aan.

Met taal en beeld als wapen ontketenen ze kleine revoluties en dagen de kijker uit met installaties, video’s en beeldend werk. Ontdoe je van alle aannames over feminisme en voel je vrij je uit te spreken, te bevragen en een Bad Feminist te zijn.

Kunstenaars: Federica Gilda Marrella, Hemaseh Manawi Rad, Lotte van den Hoogen, Ellen Schreven, Moze Mertens, Questions Collective, Samira Welles

“To freely accept the feminist label would not be fair to good feminists. If I am, indeed, a feminist, I am a rather bad one. I am a mess of contradictions.”

– Roxane Gay

BAD FEMINIST

7 februari – 8 maart

Opening: vrijdag 7 februari om 18:00 uur Melkweg Expo, Marnixstraat 409

Open: dinsdag – zondag, 11:00 – 23:00