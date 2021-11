In de Melkweg Expo hangt tot 5 december de tentoonstelling Back in the Day is our Future. Jessy Koeiman is uitgenodigd deze tentoonstelling samen te stellen als onderdeel van het nieuwe programma voor beginnende curatoren. De unieke visie van Koeiman en haar expertise als kunstenaar, cultureel ondernemer en Curator Collective Learning bij Kunstinstituut Melly maken haar de aangewezen curator om deze tentoonstelling te ontwikkelen.

De multidisciplinaire eigenschappen van werk en praktijk van de kunstenaars vormen een belangrijk uitgangspunt voor de werkwijze en selectiemethode van Jessy Koeiman. Verheug je op het werk van: David Uzochukwu, Berette S Macaulay, Aqueene Wilson, Marciano Lynch – aka MC V.E.G.A, Ethel Tawe, Kay Slice and Rossel Chaslie.

Back in the Day is our Future versterkt Zwarte stemmen die weerstand tonen door de rijkdom van Zwarte cultuur en geschiedenis te vieren. Het brengt een ode aan het verleden en vreugde aan de toekomst door een positief perspectief te bieden, waarmee het ruimte biedt voor heling en vermindering van de emotionele arbeid die gepaard gaat met trauma.

Ruimte creëren om Zwarte vreugde te ervaren en de geest te verheffen is een noodzakelijk onderdeel van deze weerstand. In de beweging naar antiracisme, gelijkheid en anti-witte suprematie is het noodzaak tijd te nemen en te focussen op geestelijke genezing, met het doel de solidariteit binnen de Zwarte gemeenschap te versterken en stappen te zetten naar interne dekolonisatie. Een deel van deze dekolonisatie is het vinden van alternatieve én belangrijke ankerpunten in deze revolutie: om zo meer te leren over Zwarte geschiedenis en om alternatieve narratieven te belichten die ons helpen de toekomst vorm te geven.

Back in the Day is our Future toont werken van kunstenaars die verschillende ankerpunten uit deze beweging tegenkomen. Zij vertalen deze ankerpunten als onderdeel van hun weerstand in daden van solidariteit, heling en zelfliefde. De tentoonstelling toont voorbeelden van het opnieuw uitvinden van Zwarte lichamen, omgaan met diaspora en het ontdekken van persoonlijke archieven.

KUNSTENAARS

Onder de geselecteerde kunstenaars is David Uzochukwu, die met zijn serie Mare Monstrum / Drown In My Magic de kracht van de mythe kanaliseert door Black merfolk expliciet te visualiseren. Hierdoor ontstaat een nieuwe overlevering van de mythe waarin ze veilig in elkaars geschubde armen zijn. De geportretteerden zijn uitgerust om te overleven en vrijheid te vinden in het monsterlijke.

Het videowerk Embodied Witness: Performing Memory for Black (re)cognition is één van drie werken van Berette S Macaulay in de tentoonstelling. Hier onderzoekt ze de non-verbale vormen van communicatie binnen wereldwijde Black spaces – met name de voorheen gekoloniseerde gebieden Jamaica en Sierra Leone.

De serie HUNTU van Aqueene Wilson visualiseert stills van saamhorigheid tussen Zwarte lichamen, die voortkomen uit stereotiepe en schadelijke representaties van de Zwarte gemeenschap.

Marciano Lynch, ofwel MC V.E.G.A. viert het trots zijn op Afrikaanse roots. Zijn muziekstuk Diaspora is een artistieke uitdrukking van de liefde voor ritme, terwijl hij tegelijkertijd sociale kritieken opneemt in de tekst van Diaspora.

OPEN CALL

Drie van de acht kunstenaars werden geselecteerd via een open call. Ethel Tawe ontwikkelt voor de tentoonstelling een installatie die collage onderzoekt als een vorm van geschiedenis documenteren. Ze maakt hierbij montages die als poorten fungeren naar het voorouderlijke geheugen met als vertrekpunt haar eigen archief.

Kay Slice’s Afro-futuristische livesessies en stoffen komen samen in een installatie. Deze stoffen, ontworpen met Tirza Mary, zijn gebaseerd op het traditionele Adinkra-alfabet van de Ghanese bevolkingsgroep Akan.

Rossel Chaslie toont zijn werk The Golden Age of Timbuktu, die een weerspiegeling laat zien van de beroemde architectuur uit die tijd.