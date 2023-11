Avstand in Noorwegen

terug

David Rozemeyer toont met ‘Avstand’ een portret van zijn zus in het Noorden van Noorwegen, toen zij afscheid nam van haar leven daar.

© David Rozemeyer



In de vorm van stillevens, landschappen en plekken van betekenis, laat hij de omgeving zien waar zij ruim 12 jaar heeft gewoond. Aan het begin van de pandemie, nog voor de lockdown, zocht hij haar op, omdat ze besloten had terug te komen. De afstand tot familie en vrienden in Nederland speelde een grote rol bij deze beslissing. Tegelijk moest ze afstand doen van een prachtige plek.

© David Rozemeyer

David Rozemeyer (Nederland 1968)

Vanaf 1995 is hij werkzaam als zelfstandig fotograaf. Zijn opdrachten bestaan uit portre[otografie, corporate, adver8sing, interieur- en architectuurfotografie. Naast het werken in opdracht maakt hij de laatste jaren steeds meer vrij werk. Rozemeyer studeerde fotografie aan de AKV | St. Joost in Breda. www.rozemeyer.nl

Foto expositie ‘Avstand’ van David Rozemeyer

Locatie: Huis van de Fotografie, Westersingel 101, 3015 LD Rotterdam Op zaterdag 4 en zondag 5 november 2023 van 11:00 tot 17:00 uur