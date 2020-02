Beeldend kunstenaar Paulien Oltheten onderzoekt met fotografie, film en performance wat normaal en wat opvallend gedrag is van mensen in de openbare ruimte.

Paulien Oltheten gebruikt het medium fotografie in haar meest basale functie: ze fotografeert om vast te leggen wat ze ziet. Haar manier van observeren is verwant aan die van antropologen en biologen, maar zij houdt zich niet bezig met het verklaren of interpreteren van gedrag: zij is bezig met het opmerken en prononceren ervan op zich. Oltheten zal een lezing geven aan de hand van haar meest recente werk verzameld in Parijs, Iran en Rusland.

Paulien Oltheten (1982, Nijmegen) volgde haar opleiding aan de Rijksacademie te Amsterdam.

Voor info en aanmelding voor de lezing zie: www.penningsfoundation.com

Pennings Foundation, Geldropseweg 63 in Eindhoven.

donderdag 13 februari 2020 20.00 uur

In Pf #8 van 2019 staat een interview met Paulien Oltheten.