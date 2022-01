Het jaarlijkse Rotterdamse festival voor kunst-, design- en architectuurliefhebbers zal eveneens in het voorjaar, tijdens Art Rotterdam, plaatsvinden. Met diverse beurzen, speciale openingen, tentoonstellingen in musea en kunstinstellingen, pop-up exposities en Open Ateliers die stuk voor stuk het kunstklimaat in de stad weer versterken en verlevendigen.

Over Art Rotterdam Art Rotterdam is de meest gerenommeerde beurs voor hedendaagse kunst in Nederland. Jaarlijks biedt Art Rotterdam een podium aan de nieuwste ontwikkelingen in de beeldende kunst. De scherpe focus op jonge kunst, de verscheidenheid van de verschillende secties, de verbinding met de stad Rotterdam en de fascinerende locatie verlenen Art Rotterdam een unieke uitstraling. Art Rotterdam is voor steeds meer kunstliefhebbers het aantrekkelijke alternatief binnen het internationale veld van beurzen.