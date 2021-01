next

Art Rotterdam vindt dit jaar plaats in de zomer, van donderdag 1 tot en met zondag 4 juli 2021. Verplaatsing is noodzakelijk nu de lockdown met drie weken is verlengd. Hierdoor mogen culturele instellingen pas op zijn vroegst 10 februari heropenen. Art Rotterdam stond gepland voor 4 t/m 7 februari 2021.

Fons Hof, directeur Art Rotterdam: “De tweeëntwintigste editie van Art Rotterdam wordt nu een zomereditie. De deelnemende galeries gaan mee en reageren enthousiast op de verplaatsing naar de zomerperiode. Ook de tentoonstelling Prospects – Mondriaan Fonds toont talent wordt naar deze datum verplaatst. De horeca zal zich op het buitenterrein bevinden; de bezoeker gaat de iconische Van Nelle Fabriek en Art Rotterdam voor het eerst ervaren in zomerse sferen.”

Een overzicht van de deelnemers: Artrotterdam.com/nl/galeries/

Rotterdam Art Week 2021 zet eveneens in op zomereditie

Vanwege de verlenging van de lockdown wordt de Rotterdam Art Week eveneens verschoven naar de zomer: van 30 juni t/m 4 juli 2021. Art Rotterdam vormt ook dan de spil van dit festival voor kunst, design en architectuurliefhebbers. Met speciale openingen, tentoonstellingen in musea en kunstinstellingen, lezingen, rondleidingen, pop-up shows en diverse beurzen zal deze zomer het kunstklimaat in de stad worden versterkt en verlevendigd. Rotterdamartweek.info

Over Art Rotterdam

Art Rotterdam is een gerenommeerde en verrassend gevarieerde kunstbeurs. Jaarlijks biedt dit evenement een podium aan de nieuwste ontwikkelingen in de beeldende kunst. De scherpe focus op jonge kunst, de verscheidenheid van de verschillende secties, de verbinding met de stad Rotterdam en de fascinerende locatie verlenen Art Rotterdam een unieke uitstraling. Art Rotterdam is voor steeds meer kunstliefhebbers het aantrekkelijke alternatief binnen het internationale veld van kunstbeurzen en trekt ieder jaar meer bezoekers uit binnen- en buitenland.

Op GalleryViewer.com is voorafgaand aan de beurs de online catalogus van Art Rotterdam te zien. Deze catalogus omvat alle kunstwerken die de galeries tentoonstellen, inclusief prijsklasse. Van iedere kunstenaar zijn een korte biografie, filmpjes en aanbevelingen opgenomen.

GalleryViewer.com is het online platform van Art Rotterdam dat potentiële kunstkopers ondersteunt bij een toekomstige kunstaankoop. De site onderhoudt een uitgebreide database van kunstwerken, tentoonstellingen en kunstenaarsprofielen. De ruim 45 deelnemende galeries zijn geselecteerd op hun hoogwaardige aanbod. GalleryViewer, die streeft naar transparantie en educatie voor een breed publiek, informeert online en stimuleert de échte kunstervaring die in de galerie plaatsvindt.