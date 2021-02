Apeldoorn Photo, het platform voor fotografie, opent zaterdag 30 januari om 12.00 uur een online fotomuseum. Het unieke van het museum zit in de combinatie van beeld en woord. Met audiofragmenten en een podcast geeft de fotograaf een kijkje achter de schermen. Daardoor ontstaat een bijzondere beleving van het getoonde werk. En biedt het inspiratie voor anderen. Het museum is te bezoeken op https://museum.apeldoorn.photo

24/7 geopend

Het Apeldoorn Photo Museum is ontstaan in tijden van beperking, maar met de blik op mogelijkheden. Passend bij het thema van het festival van Apeldoorn Photo: ‘In de beperking toont zich de meester’ biedt het museum fotografen de mogelijkheid hun werk te tonen. Bezoek het museum waar en wanneer het jou uitkomt. Anders dan een portfolio op een website, of posts op sociale media zie je hier beelden die een geheel vormen en het verhaal vertellen. En ben je tevreden, dan is het mogelijk om een kleine donatie achter te laten.

Nieuw in Apeldoorn

Initiatiefnemer Bart van Uitert: “In 2018 was ik, als bestuurslid van Apeldoorn Photo, op zoek naar een geschikte ruimte om een landelijke expositie naar Apeldoorn te halen. Wij konden hiervoor helaas geen geschikte plek vinden waardoor die expositie toen niet kon doorgaan. Een teleurstellende ervaring die aan de basis ligt van het museum. Daarnaast bedacht ik me, het is eigenlijk best gek dat er in Apeldoorn geen vaste plek is voor fotografie. Het creëren van een fysiek museum is, zeker in deze tijd, lastig. Daarom een online museum. Wij gaan we het gewoon doen. En wie weet waar dit in de toekomst toe kan leiden.”

Jeffrey de Grijs, voorzitter van Apeldoorn Photo vervolgt: ”Er is überhaupt niet heel veel aanbod voor expositie locaties. Kijk bijvoorbeeld naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Hilversum, zij hebben een eigen fotomuseum. In Apeldoorn zetelt natuurlijk de Fotovakschool en een eigen ‘fotomuseum’ zou echt een mooie aanvulling zijn. Het online museum past wat ons betreft ook heel goed in onze gedachte van een overkoepelend fotografie platform naast het Festival, Fotocafé en de Stadsfotograaf”.

Exposities

Het museum start met de expositie van Stadsfotograaf Sven Scholten. Zijn project ‘Mooi Volk’ heeft in de Grote Kerk van Apeldoorn gehangen. Maar helaas is ook deze locatie gesloten in verband met de lockdown. Een selectie van het werk is nu te zien in het online museum. Elk beeld met een audio toelichting door Sven en de eerste aflevering van ‘Beeldpraat’, de podcast over fotografie. “Deze expositie is het begin, wij streven naar steeds wisselende exposities. Net als in een fysiek museum. Wij nodigen fotografen van harte uit om ook in ons museum te exposeren. Daarom, bij de start, een eigen project toegevoegd om te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Goed om te weten dat elke expositie altijd voorzien wordt van audiofragmenten en een podcast, met en door de fotograaf.” aldus Bart van Uitert. “ Samen met de fotograaf maken wij daarvoor een plan”.

Over Apeldoorn Photo

Apeldoorn Photo is hèt overkoepelende platform voor alle fotografie activiteiten in Apeldoorn en omstreken. Met o.a. het Fotocafé, de Stadsfotograaf en natuurlijk het bekende tweejaarlijkse Festival. Dit keer wordt het festival gehouden van 15 mei – 26 juni 2021. Naast diverse exposities zijn er verschillende andere activiteiten zoals workshops. De zoektocht naar Meer Mooi Volk is een opmaat naar het festival in 2021 en past in de doelstelling om door het jaar heen ook activiteiten te organiseren. Meer informatie op onze website https://apeldoorn.photo