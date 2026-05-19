Apeldoorn Photo lanceert Apeldoorn Photo Award

terug

Apeldoorn krijgt er een bijzonder fotografie-initiatief bij. Apeldoorn Photo lanceert de Apeldoorn Photo Award: een nieuwe tweejaarlijkse fotowedstrijd voor amateur- en professionele fotografen uit binnen- en buitenland. Met de Award wil Apeldoorn Photo fotografie, talentontwikkeling en beeldcultuur een groter podium geven en Apeldoorn verder versterken als fotostad.

De eerste editie staat in het teken van het thema ‘Sporen’. Fotografen worden uitgedaagd om vast te leggen wat mensen, tijd en natuur achterlaten. Zichtbaar of juist verborgen. De wedstrijd draait om beeldkracht, storytelling en een eigen fotografische visie.

Fotografen kunnen hun werk insturen binnen drie categorieën:

Natuur in beweging

Het menselijk spoor

Stille getuigen

De inzending voor de eerste editie gaat binnenkort open en loopt tot en met 31 juli 2026. Daarna selecteert een vakjury een longlist van werken die in het najaar te zien zijn tijdens een expositie in het centrum van Apeldoorn.

Van open call tot expositie en awardavond

De Apeldoorn Photo Award bestaat uit meerdere fases. Na de open call en de jurering worden de geselecteerde werken tentoongesteld in Apeldoorn. De expositie laat een breed beeld zien van hedendaagse fotografie en brengt makers en publiek samen.

Jury met bekende namen uit de fotografie en media

De vakjury bestaat uit verschillende bekende namen uit de fotografie- en mediawereld. Voorzitter van de jury is Maarten Corbijn. Ook Gijs Wanders en Jurgen Omland maken deel uit van de jury. Daarnaast sluit ook de nieuwe Stadsfotograaf van Apeldoorn aan, die binnenkort bekend wordt gemaakt door de gemeente.Naast de vakjury krijgt ook het publiek een belangrijke rol. Bezoekers kunnen tijdens de tentoonstelling stemmen voor de publieksprijs.

De planning van de eerste editie:

Open call: binnenkort open

Sluiting inzendingen: 31 juli 2026

Bekendmaking longlist: september 2026

Tentoonstelling geselecteerde werken: oktober en november 2026

Feestelijke awardavond: 25 november 2026 in Theaterzaal Gigant in Apeldoorn

Tijdens de awardavond worden de winnaars per categorie én de publieksprijs bekendgemaakt.

Samen bouwen aan Apeldoorn als fotostad

De Apeldoorn Photo Award wordt ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn en sluit aan bij de ambitie om kunst, cultuur en talentontwikkeling in de stad verder te versterken.

Met de nieuwe Award bouwt Apeldoorn Photo verder aan een sterk cultureel platform voor fotografie. Naast het tweejaarlijkse festival, het Fotocafé, de online galerie en de Stadsfotograaf vormt de Award een nieuwe belangrijke pijler binnen het programma van Apeldoorn Photo.

Apeldoorn Photo nodigt bedrijven, culturele organisaties en partners uit om mee te bouwen aan dit nieuwe initiatief. Sponsoring, samenwerking en inhoudelijke betrokkenheid zijn van harte welkom.

Meer informatie: www.apeldoorn.photo/award