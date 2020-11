Apeldoorn Photo en stadsfotograaf Sven Scholten gaan samen op zoek naar Meer Mooi Volk. Sven Scholten is in 2019 begonnen met zijn project ‘Mooi Volk’. Zij nodigen iedereen uit om mee te doen en Mooi Volk te fotograferen. Maak een portret en plaats deze op de website van Apeldoorn Photo (https://apeldoorn.photo) Bij voorkeur in zwart-wit. De inzendingen zullen onderdeel worden van het project. Denk hierbij aan een expositie of uitgave van een boek. Deze online zoektocht loopt van oktober 2020 tot mei 2021.

Volksvertegenwoordigers

Sven is in 2019 begonnen met zijn project ‘Mooi Volk’. Hij struint Apeldoorn en de 11 dorpen af op zoek naar niet alledaags volk. Mensen met een bijzondere hobby, levensstijl, beroep of gewoon een uniek voorkomen hebben. Aangezien er zoveel Mooi Volk in onze gemeente rondloopt, is hij op zoek naar Volksvertegenwoordigers die met samen hem het ‘Apeldoornse volk’ gaan fotograferen.

‘Ik heb voor dit project gekozen voor de analoge manier van fotograferen. Puur omdat ik het voor mezelf niet te makkelijk wil maken en het heel goed vind passen bij dit project. Daarbij is analoog fotograferen met een oude 6×6 camera ook nog eens leuk omdat de mensen zich minder snel ongemakkelijk voelen en het gaat allemaal 10x zo traag waardoor een toevalstreffer bijna uitgesloten is’ licht Sven toe.

Tijdsdocument

Sven vervolgt “Maak het jezelf niet te makkelijk en stof de oude camera van je ouders en grootouders af en druk er een rolletje in. Kies dan wel voor zwart wit zodat het helemaal ‘Mooi Volk proof’ is. Mocht dit nou allemaal teveel gedoe zijn, wat ik volledig begrijp, pak dan gerust een digitale camera of je telefoon (vergeet niet je lensje schoon te maken). Zo maken wij een realistisch tijdsdocument van Apeldoorn en z’n dorpen”

Samen op zoek

Samen met Apeldoorn Photo gaat Sven op zoek naar Meer Mooi Volk. Bart van Uitert van Apeldoorn Photo: “Wij zijn blij dat wij samen met Sven op zoek gaan. Het project Mooi Volk past goed bij het thema van Apeldoorn Photo ‘In de beperking toont zich de meester’. Via onze website (https://apeldoorn.photo) kan iedereen een foto insturen. Alle informatie om mee te doen is daar te vinden. Het is zeker geen wedstrijd maar een zoektocht. De zoektocht start vandaag en duurt tot eind april 2021. De online inzendingen zullen terugkomen in project Mooi Volk van Sven, als onderdeel van ons festival in 2021. Wij kijken nu al uit naar de beelden die binnen komen.”

Over Apeldoorn Photo

Apeldoorn Photo is hèt overkoepelende platform voor alle fotografie activiteiten in Apeldoorn en omstreken. Met o.a. het Fotocafé, de Stadsfotograaf en natuurlijk het bekende tweejaarlijkse Festival. Dit keer van 15 mei – 26 juni 2021. Naast diverse exposities zijn er verschillende andere activiteiten zoals workshops. De zoektocht naar Meer Mooi Volk is een opmaat naar het festival in 2021 en past in de doelstelling om door het jaar heen ook activiteiten te organiseren.

Meer informatie op onze website https://apeldoorn.photo