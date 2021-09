APELDOORN- Van 1 oktober tot en met 24 oktober is De Zilveren Camera te zien in Apeldoorn. De winnende foto’s van de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie van Nederland strijkt neer in de Nettenfabriek.

De Zilveren Camera

De Zilveren Camera is een wedstrijd voor Nederlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten. De fotografen kunnen hun werk inzenden voor verschillende categorieën en daarmee meedingen naar de belangrijkste prijs van de wedstrijd: De Canon Zilveren Camera. En ook de winnaars van de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het jaar, Prijs voor Storytelling, Paul Peters Fotoprijs zijn te zien en vormen samen een fascinerend tijdsbeeld van 2020.

Meer dan 200 foto’s

De winnende foto’s zijn als eerste tentoongesteld in Museum Hilversum. Daarna reizen de afbeeldingen als expositie door Nederland. De expositie bestaat uit meer dan 200 bekroonde foto’s. Aan de hand van een app, te downloaden via app.zilverencamera.nl, ontdekt de bezoeker de verhalen achter de foto’s. Met speciaal een educatieve module voor leerlingen tussen de 10-15 jaar. Hierdoor is de expositie interessant voor jong en oud.

Apeldoorn Photo en de Zilveren Camera

‘Sinds 2018 zijn we al in gesprek met de Zilveren Camera om te zien wat de mogelijkheden waren om de expositie naar Apeldoorn te halen. Voor Apeldoorn als fotostad vonden wij dat deze landelijk bekende expositie niet mocht ontbreken. Dat dit mogelijk is geworden – in samenwerking met het Cultuurprogramma van Gemeente Apeldoorn – en op zo’n mooie locatie als de Nettenfabriek, maakt het extra bijzonder.’, aldus voorzitter Jeffrey de Grijs.

Over Apeldoorn Photo

Apeldoorn Photo is hét overkoepelende platform voor alle fotografie activiteiten in Apeldoorn en omstreken. Met het Fotocafé, de Stadsfotograaf, onlinemuseum en natuurlijk het bekende tweejaarlijkse Fotofestival. Partners van Apeldoorn Photo zijn Gemeente Apeldoorn, Rabobank, Prins Bernard Cultuurfonds, Reinders Huizen en Hypotheken.

Meer informatie over de expositie van De Zilveren Camera is te vinden op de website van Apeldoorn Photo: www.apeldoorn.photo