Vrijdag 20 oktober om 17:00 uur opent de solotentoonstelling Universal Tongue van beeldend kunstenaar Anouk Kruithof in Melkweg Expo, als onderdeel van Amsterdam Dance Event. Voor het eerst is deze opzwepende video-installatie in afgeronde vorm in Amsterdam te zien.

© Anouk Kruithof

Twerken, vogue, fortnite, flashmobs, een soefi of stoelendans. Anouk Kruithof is gefascineerd door dans als een vorm van zelfexpressie en empowerment. Dit bracht haar ertoe om dansstijlen van over de hele wereld te onderzoeken. Samen met een team van 52 mensen van over de hele wereld verzamelde Kruithof 8800 video’s; 250 uur aan videomateriaal, 1000 dansstijlen, uit alle 196 landen van de wereld.



De video-installatie Universal Tongue leidt ons door de jungle van het internet. Het onderzoekt hoe dans zich door de geschiedenis heen heeft ontwikkeld als onderdeel van onze wereldwijde mediacultuur, en hoe het zich vandaag online manifesteert. Deze vier uur durende opzwepende dansvideo-installatie is verdeeld over acht schermen, met maar liefst 32 uur aan found footage gebundeld in Universal Tongue, gerangschikt op ritme en het aantal dansers.



De voortdurende loop van dansende mensen lijkt de typische wereldorde uit te wissen, en overstijgt de grenzen van landen, continenten of culturen. In plaats daarvan viert Universal Tongue onze diverse historische achtergronden, culturele verschillen en unieke individualiteit.

© Anouk Kruithof

Dans – het bewegende lichaam – verenigt ons, meer dan wat dan ook in onze diverse en complexe wereld, in de erkenning van onze gedeelde kwetsbaarheid en onze gemeenschappelijke menselijke conditie. Het wijst ons ook op een mogelijkheid van een meer inclusieve wereld met grenzeloze uitwisseling en begrip van nieuwe identiteiten, een wereld waar gewoon iedereen een danser is.”

— Anouk Kruithof